Sergio Pérez geniet van zijn eerste ervaringen als coureur van Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen heeft een onwerkelijk gevoel nu hij deze week zijn eerste stappen in de fabriek in Milton Keys heeft gezet.

"Ik heb hier altijd van gedroomd. Als ik mijn Red Bull-outfit aantrek of uit een beker met het logo erop drink, denk ik: wauw, dit is het team waarvoor ik rijd. Het is geweldig en moeilijk voor te stellen", zegt Pérez woensdag op de site van Red Bull.

"Ik heb meer dan vijftien jaar hard voor deze kans gewerkt. Deze stap komt op het juiste moment, ik ben er klaar voor en zal de kans met beide handen aangrijpen."

Pérez reed afgelopen seizoen voor Racing Point, waar zijn contract afliep. Bij Red Bull is de ervaren Mexicaan de opvolger van Alexander Albon, die wegens teleurstellende resultaten een stap terug moest doen.

"Als we een auto hebben die goed genoeg is om de wereldtitel te pakken, dan zal ik daarvoor zorgen", aldus een gemotiveerde Pérez. "Als we een auto hebben die goed is voor de derde plaats, dan zorg ik ervoor dat we tweede worden."

Pérez, Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs bereiden zich momenteel voor op de start van het nieuwe seizoen, dat - mits de coronapandemie het toelaat - op 28 maart van start gaat in Bahrein.