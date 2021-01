Charles Leclerc is positief getest op het coronavirus. De 23-jarige Monegask vertoont milde symptomen en is de vijfde Formule 1-coureur die besmet is geraakt met COVID-19.

"Helaas ben ik onlangs in contact gekomen met iemand die besmet bleek te zijn met het coronavirus", schrijft Leclerc donderdag op zijn sociale media.

"Daarop heb ik een extra test laten uitvoeren en die kwam positief terug. Ik voel me oké en heb last van milde klachten. Ik ben meteen in isolatie gegaan in mijn huis in Monaco en zal de adviezen van de lokale autoriteiten blijven volgen."

Ferrari heeft de besmetting van Leclerc bevestigd. "Charles heeft ons direct geïnformeerd en contact opgenomen met de mensen met wie hij in contact is geweest. Hij heeft de protocollen van het team gevolgd."

Tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen misten Sergio Pérez, Lance Stroll en Lewis Hamilton één of meerdere races vanwege een coronabesmetting. Lando Norris raakte eerder deze maand besmet met COVID-19.

Het nieuwe Formule 1-seizoen had eigenlijk op 21 maart moeten beginnen in het Australische Melbourne, maar vanwege strenge coronamaatregelen is die Grand Prix opgeschoven. De eerste race van het jaar staat nu gepland op 28 maart in Bahrein.