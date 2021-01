Romain Grosjean heeft voor het eerst sinds zijn angstaanjagende ongeluk tijdens de Grand Prix van Bahrein eind november een hele dag geen verband om zijn handen gedragen. De Franse coureur overweegt zijn carrière voort te zetten in het langeafstandsracen.

Grosjean plaatste dinsdag voor het eerst sinds het ongeluk een foto van zijn handen zonder verband. Met name zijn linkerhand heeft veel brandwonden en littekens overgehouden aan de crash, waarbij de Franse coureur 28 seconden vastzat in zijn brandende auto.

De 34-jarige Grosjean hield alleen brandwonden aan zijn handen over aan het ongeluk. Het verband om zijn rechterhand werd op 10 december al verwijderd. De afgelopen dagen mocht hij steeds enkele uren het verband van zijn linkerhand halen. Afgelopen nacht sliep Grosjean voor het eerst zonder verband.

"Ongelooflijk, wat voelt dit goed", twitterde Grosjean enkele dagen geleden toen hij enkele uren zonder verband mocht lopen. "Het is makkelijk om te vergeten hoe goed het menselijk lichaam is, daar sta je niet bij stil als alles normaal is."

Grosjean in gesprek met Peugeot

Voor het ongeluk in Bahrein was al duidelijk dat Grosjean moest vertrekken bij zijn team Haas. Nu zijn handen stilaan hersteld zijn, kan de coureur zich weer op zijn racetoekomst gaan richten.

Volgens Speedweek is Grosjean in gesprek met Peugeot, dat in 2022 een team wil beginnen in de WEC, een kampioenschap met langeafstandsraces als de 24 uur van Le Mans. Peugeot zou een team willen formeren met Grosjean, diens voormalige Haas-teamgenoot Kevin Magnussen en de voormalige Formule 1-coureur Jean-Éric Vergne.

Enkele maanden voor het ongeluk toonde Grosjean al interesse in het project. "Toyota doet het geweldig in de WEC. Maar laten we eerlijk zijn: erg spannend is het niet. Het is een onderlinge strijd tussen de auto's van Toyota", zei Grosjean toen.

"Daarom zou ik het geweldig vinden als een Franse fabrikant in zou stappen, dat lijkt me erg aantrekkelijk. Als meer merken het tegen elkaar opnemen in de 24 uur van Le Mans, dan kan er een gouden tijdperk van langeafstandsraces aanbreken."