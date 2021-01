Het Formule 1-seizoen begint dit jaar in Bahrein, omdat de Grand Prix van Australië is verschoven naar november. Een race op Imola vervangt de GP van China, die verdwijnt van aangepaste kalender die dinsdag bekendgemaakt is.

Het seizoen zou eigenlijk op 21 maart van start gaan in Australië, maar door de coronapandemie heeft dat land gevraagd om uitstel van de race. Daardoor wordt de GP van Bahrein op 28 maart de openingsrace.

De Grand Prix van China in Sjanghai is helemaal van de kalender verdwenen. In plaats daarvan wordt er op 18 april op het Italiaanse Imola geracet. Dat circuit werd vorig jaar ook al aan de kalender toegevoegd.

De Formule 1 hoopt nog altijd om in 2021 een recordaantal van 23 races te rijden. Een plaats op de kalender (2 mei) is momenteel nog leeg. Die was aanvankelijk gereserveerd voor de GP van Vietnam, maar de verwachting is dat het Portugese Portimão die plaats zal gaan innemen.

De GP Australië wordt nu de 21e race van het jaar gepand op 21 november. De GP van Nederland in Zandvoort staat onveranderd voor 5 september gepland.

Australië en China vorig jaar ook niet op kalender

Onlangs werd al bekend dat Australië en China bij de Formule 1 hadden aangeklopt omdat er onzekerheid was over het doorgaan van de race in coronatijd. Vorig seizoen werden beide races ook al geschrapt en werd er vanwege de pandemie alleen in Europa en het Midden-Oosten geracet.

Vorig seizoen werd enkele uren voor aanvang van de eerste training op Albert Park in Melbourne het hele weekend geschrapt. Uiteindelijk begon het seizoen pas in juli met twee races in Oostenrijk.