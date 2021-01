Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat komend seizoen definitief op de Formule 1-kalender. De racebaan vlak buiten Barcelona had al een plaats op de voorlopige kalender, maar het contract was nog niet getekend.

Het circuit meldt maandag in een korte verklaring dat alle handtekeningen inmiddels zijn gezet. Het gaat om een contract voor alleen dit seizoen. Op 9 mei moet de Grand Prix van Spanje worden verreden.

Het wordt de 31e keer dat het circuit een Formule 1-race organiseert. In 2016 werd Max Verstappen hier de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix.

Barcelona hoopt ook in de verdere toekomst de Formule 1 te mogen ontvangen. "We blijven werken aan een nieuw langetermijncontract dat de continuïteit van de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya na 2021 zal verzekeren", meldt het circuit in de verklaring.

Vanwege de coronacrisis staan ook in 2021 enkele races op losse schroeven. Australië en China hebben al aangegeven dat de GP's in die landen mogelijk verplaatst moeten worden.

134 Dit zijn de nieuwe regels in het komende Formule 1-seizoen

Seizoen moet op 21 maart beginnen

Volgens planning moet het seizoen op 21 maart beginnen in Australië, waarna een week later de GP van Bahrein op het programma staat. Op 11 april staat nu nog de GP van China geprogrammeerd.

Daarna is er op 25 april een gat opengelaten op de kalender. De GP van Spanje is nu nog de eerste Europese race van het seizoen op 9 mei.

De Formule 1 kondigde al aan dat het streeft naar een recordaantal van 23 races in 2021. Mogelijk worden er Europese races in bijvoorbeeld Portimão en Imola aan de kalender toegevoegd, als andere races verdwijnen.