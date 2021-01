Cyril Abiteboul vertrekt per direct bij het Formule 1-team van Renault, dat vanaf komend seizoen Alpine heet. Het is nog niet duidelijk wie de Fransman opvolgt.

Het vertrek van de 43-jarige Abiteboul lijkt het gevolg van de herstructurering bij Renault. Hij zou de leiding krijgen bij Alpine, dat al een geschiedenis heeft in het langeafstandsracen en rallyrijden, maar er is nu toch anders besloten.

Abiteboul krijgt ook geen andere rol binnen Renault. De Franse autofabrikant maakte maandag wel bekend dat Laurent Rossi de nieuwe CEO wordt van Alpine, maar hij zal waarschijnlijk niet als teambaas fungeren.

Abiteboul zegt in een eerste reactie op zijn vertrek dat hij de Renault Group dankbaar is. "Ik wil iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen", aldus Abiteboul, die in 2016 bij Renault terechtkwam toen het team terugkeerde in de koningsklasse van de autosport. Eerder werkte hij voor Caterham F1, dat niet meer bestaat.

Cyril Abiteboul (links) met Esteban Ocon en Daniel Ricciardo, de Renault-rijders in 2020. Cyril Abiteboul (links) met Esteban Ocon en Daniel Ricciardo, de Renault-rijders in 2020. Foto: Pro Shots

Kleuren van wagen worden anders

Onder leiding van Abiteboul waren de ambities groot, maar heeft Renault zich nog niet in de top kunnen mengen.

Afgelopen seizoen reed het team met Esteban Ocon en Daniel Ricciardo, die in 2021 voor McLaren actief zal zijn en wordt opgevolgd door de 39-jarige Fernando Alonso, die in 2005 en 2006 de wereldtitel pakte.

Met de naamswijziging naar Alpine wil Renault een meer Franse uitstraling krijgen in de Formule 1. De auto wordt niet meer geel, maar overwegend blauw en krijgt rode en witte accenten. Renault blijft de motorleverancier.