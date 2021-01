McLaren-coureur Lando Norris is dinsdag positief getest op het coronavirus. De 21-jarige Brit is zijn reuk- en smaakvermogen verloren, maar vertoont verder geen symptomen. Norris is de vierde Formule 1-rijder die besmet is geraakt met het coronavirus.

"Gisteren heb ik mijn gevoel voor smaak en reuk verloren, waarna ik mij direct heb laten testen", schrijft Norris op sociale media. "De uitslag van de test was positief. Ik voel me goed en heb verder geen symptomen."

Norris liep de coronabesmetting op tijdens een vakantie in Dubai. De nummer negen van het afgelopen Formule 1-seizoen zou binnenkort op trainingskamp gaan.

"Lando heeft het team onmiddellijk geïnformeerd", aldus McLaren in een verklaring. "Volgens de lokale richtlijnen moet hij veertien dagen in isolatie verblijven in zijn hotel. Gelukkig voelt hij zich goed."

Tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen misten Sergio Pérez, Lance Stroll en Lewis Hamilton één of meerdere races vanwege een coronabesmetting. De 35-jarige Hamilton pakte desondanks met overmacht zijn zevende wereldtitel.

Het nieuwe Formule 1-seizoen zou eigenlijk op 21 maart moeten beginnen in het Australische Melbourne, maar vanwege strenge coronamaatregelen is het zeer onzeker of die Grand Prix door kan gaan.