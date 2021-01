Alexander Albon zal dit seizoen een aantal races rijden in de DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap. De 24-jarige coureur zal gesteund worden door Red Bull, het bedrijf dat hem vorig jaar uit zijn Formule 1-team zette.

Albon mocht bij Red Bull Racing wel als test- en reservecoureur aanblijven. Hij zal dit jaar daarom alleen DTM-races rijden als zijn Formule 1-schema het toelaat.

Liam Lawson wordt de teamgenoot van Albon in de DTM. De achttienjarige Nieuw-Zeelander zit in het opleidingsprogramma van Red Bull en eindigde vorig seizoen als vijfde in de Formule 3. Het is nog niet bekend met welk automerk het duo gaat rijden en wat de naam van het team is.

"De DTM is een interessant platform en echt een uitdaging, voor ervaren coureurs als Alex Albon en voor jonge Red Bull-coureurs als Liam Lawson", zegt Red Bull Racing-topman Helmut Marko maandag in een persbericht van de DTM.

Albon verloor eind 2020 na twee jaar zijn Formule 1-stoeltje. De voormalig coureur van Toro Rosso kon in anderhalf jaar bij Red Bull niet imponeren. Vorig seizoen eindigde hij slechts als zevende in de WK-stand. Sergio Pérez is dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen.

De eerste race op de voorlopige kalender van het 35e DTM-seizoen is eind mei in Rusland. Er staan momenteel negen rondes gepland. Half september moet het Duitse toerwagenkampioenschap naar Assen komen.