Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton is virtueel geridderd door koningin Elizabeth. Hamilton staat op een lijst met 1.239 namen die woensdagavond laat door Buckingham Palace is gepubliceerd.

De 35-jarige Brit mag zich hierdoor voortaan 'Sir Lewis' noemen.

Dit jaar evenaarde Hamilton met zijn zevende wereldtitel het record van Michael Schumacher. De Mercedes-coureur heeft met 95 overwinningen in een Grand Prix de legendarische Duitser inmiddels al wel gepasseerd.

Hamilton kreeg in 2008 al de Order of the British Empire na zijn eerste wereldtitel. Destijds mocht hij de eremedaille persoonlijk in ontvangst nemen in Buckingham Palace. Vanwege de coronapandemie werd hij dit keer virtueel geridderd.

Door de koningin te worden geridderd, is de hoogste eer die een atleet in het Verenigd Koninkrijk kan krijgen. Hamilton is de vierde Formule 1-coureur die wordt geridderd. Jack Brabham, Stirling Moss en Jackie Stewart gingen hem voor.