Mick Schumacher kijkt enorm uit naar zijn debuut in de Formule 1. De 21-jarige Duitser vindt het geen probleem dat hij steeds wordt vergeleken met zijn vader Michael Schumacher.

"Ik vind het prima, ik stoor me daar niet aan", zegt de 21-jarige Schumacher zaterdag in een interview met BILD. "Natuurlijk moet ik mijn eigen weg volgen, maar mijn vader is voor mij de beste coureur ooit in deze sport. Waarom zou ik daar afstand van nemen?"

Schumacher junior werd dit jaar kampioen in de Formule 2 en debuteert volgend seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. Op 21 maart staat hij in Melbourne voor het eerst aan de start van een Grand Prix.

"Dat wordt een speciaal moment", blikt hij vooruit. "Ik stap dan in de voetsporen van mijn vader, zo kan je dat wel zeggen. Ik denk dat het heel emotioneel wordt. Ik verheug me op deze uitdaging, op de races en het werken met het team."

Vader Michael Schumacher veroverde zeven wereldtitels in de Formule 1. Hij belandde in 2013 in coma na een skiongeluk. Sindsdien is onduidelijk hoe het precies met de 51-jarige racelegende gaat.

Zoon Mick vormt in 2021 een koppel met Nikita Mazepin bij Haas, om wie in de afgelopen weken behoorlijk wat te doen was. Hij raakte in opspraak vanwege zijn gedrag op sociale media, maar Haas benadrukte aan de 21-jarige Rus vast te houden.