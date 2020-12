Voor Sebastian Vettel is de ontsnapping van Romain Grosjean uit zijn brandende auto tijdens de Grand Prix van Bahrein hét moment van het afgelopen Formule 1-jaar. Dat schrijft de Duitser zondag in een terugblik op het seizoen.

"Het is nog steeds een raadsel voor mij hoe hij nagenoeg ongeschonden uit die crash is gekomen. Dat hij nog steeds bij ons is, dat hij nog in leven is, is voor mij hét moment van het jaar", aldus Vettel in een gastcolumn in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

De 34-jarige Grosjean verloor in de beginfase van de race op 29 november de macht over het stuur. Zijn auto doorboorde de vangrail en hij zat lange tijd gevangen in een vlammenzee, waaruit hij wonderwel ontsnapte. De Fransman werd direct na de huiveringwekkende crash overgebracht naar een ziekenhuis, waar bleek dat hij slechts brandwonden aan zijn handen had opgelopen.

"Romain heeft extreem veel geluk gehad. Het had heel anders kunnen aflopen. Een paar jaar geleden had zo'n ongeluk een veel slechtere afloop gehad", vervolgt Vettel, die Ferrari na zes jaar verlaat en volgend seizoen voor Aston Martin actief is in de Formule 1.

"De analyse van het ongeval zal hopelijk tot verdere verbeteringen leiden. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat de snelheid waarmee we racen altijd een risico vormt. We moeten zo'n ongeluk nooit beschouwen als een bewijs dat de auto's veilig zijn."

Volgens de 33-jarige Vettel is de zevende wereldtitel van Lewis Hamilton, die daarmee recordhouder Michael Schumacher evenaarde, het sportieve hoogtepunt van het jaar. "Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we dit jaar geen coureur zijn verloren."