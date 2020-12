Lewis Hamilton heeft het gevoel dat hij zijn zevende wereldtitel grotendeels te danken heeft aan zijn voortrekkersrol in de strijd tegen racisme. De Mercedes-coureur voelde dat het extra krachten in hem losmaakte.

"Ik reed dit seizoen op een andere manier dan in de voorgaande jaren", zei Hamilton zaterdag bij BBC Radio 4, waar hij aanwezig was als gastredacteur. "Er kwam een extra kracht in me vrij om races te winnen."

Hamilton betuigde sinds de gewelddadige dood dit voorjaar van de Amerikaanse arrestant George Floyd openlijk zijn steun aan de Black Lives Matter-beweging. Voor aanvang van de races knielde hij, net als een aantal van zijn collega's, neer en ook op zijn shirts waren vaak teksten tegen racisme en politiegeweld te lezen.

"Het was heel belangrijk om dat platform te hebben en dan helpt het ook als je na afloop op het podium staat", zei Hamilton, die afgelopen seizoen elf van de zeventien races won en met zijn zevende wereldtitel het record van Michael Schumacher evenaarde.

Lewis Hamilton met zijn vader na de Grand Prix van Portugal. Lewis Hamilton met zijn vader na de Grand Prix van Portugal. Foto: ANP

'Mijn vader adviseerde me om stil te blijven'

Hoewel Hamilton weet dat zijn strijdlustige houding bij sommige mensen weerstand op kan roepen, vond hij het vanzelfsprekend om zich uit te spreken. "Ik kwam tot de conclusie dat het geen optie meer was om te zwijgen. En toen ik dat eenmaal tegen mezelf zei, ben ik ook niet meer bang geweest voor de gevolgen."

Hamilton geeft toe dat hij het advies van zijn in Grenada geboren vader daarmee in de wind heeft geslagen. "Omdat we al sinds het begin van mijn carrière de enige zwarte familie zijn tijdens races, vertelde hij me altijd om me gedeisd te houden en te spreken via mijn prestaties op de baan."

"Maar er zijn veel jonge kinderen van kleur die de kans verdienen om vooruit te komen. Om ingenieur te worden bijvoorbeeld, of wat ze maar willen. Helaas is het een feit dat ze niet altijd gelijke kansen krijgen."

Over zijn toekomst in de Formule 1 wilde Hamilton, die nog altijd in onderhandeling is met Mercedes over een nieuw contract, niets kwijt. Wel liet hij weten dat de sport voor hem niet zaligmakend is. "Het gelukzalige gevoel na het winnen van een race is iets geweldigs. Maar het is wel van korte duur."