Na het derde weekend van het afgelopen Formule 1-seizoen wist Max Verstappen dat de wereldtitel niet haalbaar was. Dat zegt de Red Bull Racing-coureur in een interview met Ziggo Sport in Monaco.

"Toen wist ik: het gat is te groot. Dat gaan we nooit meer rechtzetten", aldus Verstappen, die uiteindelijk twee Grands Prix won en achter de Mercedessen op de derde plek eindigde in de WK-stand.

Vooraf was er bij Red Bull goede hoop dat Verstappen zou kunnen meedoen in de strijd om het kampioenschap, maar Mercedes bleek te sterk. Bovendien had de Nederlander weinig aan teamgenoot Alexander Albon.

"Je moet altijd optimistisch zijn", aldus de 23-jarige Verstappen. "Maar ik geloof dat Mercedes in de winter overuren heeft gemaakt. Daarvan zijn wij de dupe geworden."

Voor Verstappen was het de laatste kans om de jongste wereldkampioen te worden, al tilt hij daar niet te zwaar aan. "In algemene zin wil je wereldkampioen worden. Op welke leeftijd dan ook. Iedereen binnen het team heeft alles gegeven. Je moet ook een beetje geluk hebben. Dat hebben wij niet gehad."

'Hamilton is een van de besten ooit'

Op de titel van Lewis Hamilton valt volgens Verstappen weinig af te dingen. "Bijvoorbeeld in Turkije zie je hoe goed hij is. Het was heel lastig daar, hij maakte geen fout, bleef op de baan", aldus de Limburger.

"Dat is het verschil tussen een topcoureur en een goede coureur. We kunnen goed met elkaar opschieten. Het respect is met de jaren gegroeid. Hij is heel aardig, we maken onderling vaak grappen. Lewis is één van de beste coureurs ooit."

Alle Formule 1-teams bereiden zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, dat uit 23 races bestaat, waarvan de eerste op 21 maart in Australië is.