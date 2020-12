Dieter Mateschitz, de grote baas van Red Bull Racing, is erg blij met wat Max Verstappen in 2020 heeft laten zien in de Formule 1. De 76-jarige Oostenrijker vindt de prestaties van de Nederlander hoopgevend met het oog op volgend jaar.

"We hebben het gat naar Mercedes weer verkleind. Max was altijd snel, op een paar kleine foutjes na, maar dat kan altijd gebeuren", zegt Mateschitz donderdag in een interview met Speedweek.com.

"Hij had altijd de controle en heeft weer laten zien wat hij kan. Mercedes heeft wel nog steeds de beste auto, Max verloor veel punten door uitvalbeurten. Anders was hij makkelijk tweede geworden in de WK-stand. Al met al hebben we een goed seizoen gehad."

Met Sergio Pérez in plaats van de tegenvallende Alexander Albon naast Verstappen hoopt Red Bull volgend seizoen meer weerstand te bieden aan Mercedes. Mateschitz heeft daar in ieder geval alle vertrouwen in.

"Het verschil zal een stuk kleiner zijn, al komt iedereen dichter bij elkaar. We komen dichter bij Mercedes, maar McLaren, Aston Martin en Alpine (de nieuwe naam van Renault, red.) komen weer dichter bij ons. En vergeet AlphaTauri niet. De concurrentie zal hevig zijn."

Verstappen sloot het seizoen vorige week zondag in stijl af door in Abu Dhabi vanaf poleposition naar zijn twee zege van het jaar te rijden. Het nieuwe seizoen, dat 23 races telt, begint op 21 maart officieel met de Grand Prix van Australië.