Haas F1 heeft woensdag in een verklaring benadrukt dat Nikita Mazepin komend Formule 1-seizoen gewoon een koppel vormt met Mick Schumacher. Er ontstond de laatste weken speculatie over de toekomst van de 21-jarige Rus, die voor ophef had gezorgd met zijn gedrag op sociale media.

Mazepin plaatste eerder deze maand een video op sociale media waarin is te zien dat hij een dronken vrouw betast. De video werd direct veroordeeld door Haas. Mazepin, die het filmpje snel weer had verwijderd, bood vervolgens zijn excuses aan.

"We willen graag nogmaals bevestigen dat Nikita Mazepin en Mick Schumacher in 2021 onze coureurs zijn in de Formule 1", meldt de renstal van teambaas Günther Steiner in de verklaring van woensdag.

"Zoals we in onze vorige verklaring al aankondigden, is de zaak rond Nikita Mazepin intern afgehandeld. We zullen er verder geen mededelingen meer over doen."

Naar aanleiding van het gedrag van Mazepin - hij was vanwege eerdere berichten op sociale media al niet populair - startten Formule 1-fans zelfs een petitie om zijn debuut in de koningsklasse van de autosport tegen te houden. Zover komt het dus echter niet.

Alle Formule 1-teams bereiden zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, dat op 21 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië.