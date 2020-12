Na een zeer teleurstellend seizoen hinkt Ferrari een beetje op twee gedachten. Het topteam is vooral al bezig met 2022, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat het komende jaar net zo'n tegenvaller als 2020 wordt.

Met Charles Leclerc en Sebastian Vettel als coureurs werd Ferrari slechts zesde in de WK-stand voor constructeurs. In 2021 neemt de van McLaren overgekomen Carlos Sainz het stoeltje van Vettel over.

"2022 wordt belangrijker dan 2021, omdat zich dan een nieuw technisch tijdperk aandient. Als je daar al met een achterstand aan begint, wordt het alsmaar moeilijker om dat gat te dichten", zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto woensdag tegen Motorsport.com.

"We zullen tijdens het komende seizoen in principe alleen dingen aan de auto veranderen als we slechter presteren dan verwacht of omdat we dingen willen uitproberen met het oog op 2022."

'Gezien onze ontwikkeling heb ik goede hoop'

Binotto weet echter ook dat er op korte termijn verbeterd moet worden. "Nog zo'n slecht jaar kunnen we niet accepteren", zegt hij. "Als ik zie hoe we de auto nu ontwikkelen, heb ik goede hoop, maar je weet het altijd pas op het moment dat je jezelf met anderen kunt vergelijken."

Hoewel er komend jaar al het een en ander verandert voor de Formule 1-teams, worden in 2022 grotere regelwijzigingen doorgevoerd. De veranderingen moeten er vooral voor zorgen dat de sport goedkoper en toegankelijker wordt en dat het gat tussen de top en de rest verkleind wordt.

In 2021 krijgen de teams al wel te maken met onder meer een budgetlimiet. Het nieuwe seizoen begint op 21 maart met de Grand Prix van Australië.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van een van de eerste werkdagen van Carlos Sainz bij Ferrari.