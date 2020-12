Alexander Albon zet alles op een terugkeer in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing verloor deze week zijn stoeltje aan Sergio Pérez.

Met een bericht op Instagram reageert Albon zondag voor het eerst op het nieuws. "Ik kan niet liegen jongens, dit doet pijn", schrijft de oud-teamgenoot van Max Verstappen.

"Ik heb alles gegeven, maar het was niet voldoende. Ik wil iedereen die me gesteund heeft enorm bedanken, vooral mijn Thaise fans. Jullie hebben me er doorheen gesleept", aldus de Thai.

Albon kon dit jaar vaak niet in de buurt van Verstappen blijven. De 24-jarige coureur pakte twee podiumplaatsen en eindigde als zevende in de WK-stand met 109 punten achterstand op de Limburger.

Albon: 'Het mag hier niet stoppen'

Albon blijft wel als test- en reservecoureur aan Red Bull verbonden. Hij krijgt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de auto van 2022, wanneer de reglementen in de Formule 1 ingrijpend gewijzigd worden.

"Ik geef niet op", aldus Albon. "Mijn hele leven staat in het teken van deze sport en het mag hier niet stoppen. Ik heb nog meer te bieden en richt me op een terugkeer in 2022."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 21 maart met de GP van Australië.