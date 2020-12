Christian Horner heeft er een dubbel gevoel bij dat niet Alexander Albon, maar Sergio Pérez in 2021 de teamgenoot van Max Verstappen is. De teambaas van Red Bull Racing is uiteraard blij met de komst van Pérez, maar vindt het ook sneu voor Albon.

"Het was een ontzettend moeilijke beslissing. Iedereen wilde dat Alexander zou slagen en we hebben hem het hele seizoen de tijd gegeven. Eerder is er geen beslissing genomen", zegt Horner tegen Motorsport.com.

"Maar onze beslissing is vooral gebaseerd op de statistieken en op hoe beide coureurs zich tot elkaar verhouden. We konden gewoon niet meer om Sergio heen, vooral gezien zijn prestaties in de tweede seizoenshelft."

De 24-jarige Albon kon net als zijn voorganger Pierre Gasly niet overtuigen aan de zijde van Verstappen, die er daardoor vaak alleen voor stond in de strijd met Mercedes. De Britse Thai blijft wel testcoureur bij Red Bull.

"Dat Alexander een ontzettend aardige jongen is, maakte de keuze alleen maar moeilijker", aldus Horner. "Hij blijft gelukkig belangrijk voor ons met het oog op ontwikkeling voor 2022. En natuurlijk zal hij erop gebrand zijn om in 2022 weer coureur te zijn."

'Pérez kan alles uit zijn auto halen'

Met de ervaren Pérez (30) naast Verstappen hoopt Red Bull competitiever te zijn. De Mexicaan liet de laatste jaren zien dat hij een goede coureur is, met als uitschieter afgelopen seizoen, waarin hij zijn eerste zege ooit pakte en vierde werd in de WK-stand.

"Hij is een heel complete coureur die alles uit zijn auto kan halen", aldus Horner. "Gezien zijn successen in de afgelopen jaren voegt hij echt iets toe aan het team. Het laat maar weer eens zien dat we het Mercedes volgend jaar echt moeilijk willen gaan maken."

Het Formule 1-seizoen kwam afgelopen zondag ten einde met de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Abu Dhabi. De coureurs gaan zich nu voorbereiden op 2021, waarin de eerste race op 21 maart in Australië gepland staat.