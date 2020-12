Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn vrijdag tijdens het prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA geëerd met een speciale prijs. De twee legendarische coureurs kregen de onderscheiding voor hun inzet en grote betekenis voor de Formule 1.

Corinna Schumacher, de vrouw van de 51-jarige Schumacher, nam de prijs in Genève in ontvangst. De Duitse oud-coureur is sinds zijn skiongeluk eind 2013, waarbij hij zwaar hersenletsel opliep, niet meer in het openbaar verschenen.

"Hij hield zo van racen", zei Corinna Schumacher over de zevenvoudig wereldkampioen, die in 2012 zijn laatste van ruim 300 Grands Prix reed. "Michael heeft altijd een groot hart getoond voor mensen die hulp nodig hebben."

Komend seizoen rijdt Mick Schumacher, de zoon van Michael en Corinna Schumacher, in de Formule. Hij kreeg vorige maand een stoeltje bij Haas.

Räikkönen krijgt prijs voor mooiste actie

FIA-voorzitter Jean Todt had dezelfde onderscheiding voor Hamilton, al was die niet in de zaal aanwezig. De 35-jarige Brit, die dit jaar Schumacher evenaarde met zijn zevende wereldtitel, sprak met Todt via een videoverbinding. Het gala was vanwege het coronavirus grotendeels digitaal.

Todt prees Hamilton voor diens inzet en inspiratie. De coureur van Mercedes maakte zich dit jaar sterk voor meer diversiteit en inclusiviteit in de Formule 1. "We hebben mensen met leiderschapskwaliteiten en passie nodig", aldus Todt, die teambaas was van Ferrari in de succesjaren van Schumacher.

Kimi Räikkönen kreeg de prijs voor de beste actie van het jaar, de enige publieksprijs op het gala. De fans stemden massaal op zijn openingsronde in de Grand Prix van Portugal, waarin hij in zijn Alfa Romeo op een natte baan naar voren slalomde en vanaf de zestiende naar de zesde plaats oprukte.