Max Verstappen is zeer te spreken over zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De Mexicaan krijgt volgend seizoen het tweede stoeltje bij de Oostenrijkse renstal.

"Ik ben enthousiast over de aanstaande samenwerking", zei Verstappen vrijdag voorafgaand aan het FIA-gala. "Hij heeft een geweldig seizoen gereden, zeker met de auto die hij tot zijn beschikking had. Hij brengt wat meer ervaring naar het team."

Pérez maakte afgelopen seizoen indruk bij Racing Point, het team waar hij al sinds 2014 voor uitkwam. Hij reed steevast in de subtop, pakte in de Grand Prix van Sakhir zijn eerste Formule 1-zege ooit en eindigde als vierde in de WK-stand. Desondanks kreeg hij geen nieuw contract bij Racing Point.

Red Bull geeft Pérez wel de kans en hoopt met hem het gat met concurrent Mercedes te verkleinen. "Hopelijk kunnen we het samen wat moeilijker maken voor Mercedes", aldus de 23-jarige Verstappen. "Het zou goed uitkomen als we een tweede coureur hebben die vooraan mee kan doen en druk kan zetten."

182 'Verstappen staat er met Pérez niet meer alleen voor tegen Mercedes'

'Het is dit jaar lastig geweest voor mij'

Afgelopen seizoen stond Verstappen er meestal alleen voor bij Red Bull in de strijd met Mercedes. Zijn toenmalige teamgenoot Alexander Albon, die wel als testcoureur mag blijven bij het topteam, speelde vooraan vaak geen rol van betekenis en eindigde slechts twee keer op het podium.

"Het is dit jaar lastig geweest voor mij", vertelde de Limburger. "Ik reed alleen tegen twee Mercedessen. Zij konden altijd antwoorden op mijn strategie. Ik hoop dat 'Checo' (de bijnaam van Pérez, red.) degene is die mij kan helpen en mij ook op scherp kan zetten. Hij is een heel intelligente coureur en kan volgend jaar het verschil maken."

Verstappen liet de teamleiding van Red Bull tijdens de zoektocht naar een nieuwe coureur weten dat hij volgend seizoen wel wat steun kan gebruiken. "Natuurlijk hebben we daarover gesproken en ik heb daar eerlijk mijn mening over gegeven. Het was volgens mij wel duidelijk dat Alex het lastig had."

"Hij is een geweldige jongen en ik ben blij dat hij nog bij het team blijft, maar uiteindelijk nemen Helmut Marko, Christian Horner en Dieter Mateschitz de beslissingen", besloot de Nederlander.