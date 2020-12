Alexander Albon blijft als testcoureur verbonden aan Red Bull Racing. De 24-jarige Thai moet komend jaar plaatsmaken voor Sergio Pérez, die de teamgenoot van Max Verstappen wordt bij de Oostenrijkse renstal.

Hoewel Albon een stap terug moet doen, blijft hij volgens Red Bull een belangrijk lid van het team. "Als test- en reservecoureur zal Alex bijdragen aan de ontwikkeling van de auto richting 2022, simulatorwerk doen en banden testen", aldus Red Bull vrijdag op zijn site.

Ook teambaas Christian Horner zegt dat Albon een "gewaardeerd teamlid" blijft. "We hebben lang geworsteld met deze beslissing, en uiteindelijk hebben we besloten dat Sergio de juiste partner van Max is voor 2021. Ik wil Alex bedanken voor al zijn harde werk."

Albon reed het hele seizoen in de schaduw van Verstappen. De Britse Thai kon de Nederlander zelden bijbenen, waardoor Verstappen vaak een eenzame strijd met het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moest uitvechten.

Alleen in de Grands Prix van Toscane en Bahrein eindigde Albon op het podium (beide keren als derde). Mede daardoor eindigde hij met 105 punten slechts als zevende in de WK-stand.