Toto Wolff blijft ook de komende drie jaar teambaas van Formule 1-team Mercedes. Hij vergroot net als sponsor INEOS zijn aandelenpakket van het Duitse team tot 33 procent.

Wolff blijft in elk geval de komende drie jaar als teambaas leiding geven op de circuits. De 48-jarige Oostenrijker blijft ook als CEO actief voor de renstal. Mercedes meldt dat Wolff de mogelijkheid krijgt om een andere positie binnen het bedrijf in te vullen "wanneer hij dat zelf het juiste moment acht".

Wolff had al 30 procent van de aandelen van Mercedes in zijn bezit. Chemieconcern INEOS, dat in de sportwereld vooral bekend is als naamgever van de succesvolle wielerploeg van Dave Brailsford, stond sinds dit jaar als sponsor op de bolides van wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

INEOS koopt nu 33 procent van de aandelen van Daimler AG over, dat nog voor een derde eigenaar blijft. Met de nieuwe structuur met drie gelijkwaardige eigenaren hoopt het team ook de komende jaren succesvol te zijn in de Formule 1. Sinds 2014 pakte Mercedes alle wereldtitels bij de constructeurs en coureurs.

Door: Pro Shots

INEOS staat sinds dit seizoen als sponsor op de bolide van Mercedes. (Foto: Pro Shots)

Wolff kijkt uit naar samenwerking met Ratcliffe

"Ik ben blij dat we dit nieuwe hoofdstuk binnen Mercedes kunnen beginnen", zegt Wolff vrijdag op de website van het team. "Dit team voelt als een familie voor mij. We hebben samen veel hoogtepunten meegemaakt en ik kan met niet voorstellen dat er in deze sport een betere groep mensen is om mee samen te werken."

INEOS-eigenaar en miljardair Jim Ratcliffe wordt net als Wolff een van de eigenaren van de renstal. "Ik ben verheugd om Jim en ook Andy (Cowell, directeur) en John (Owen, hoofdontwerper, red.) welkom te heten als mede-eigenaren. Hun expertises zullen het team nog sterker maken in de komende jaren", aldus Wolff.

Ratcliffe is de rijkste man van Groot-Brittannië. Met INEOS is hij naast het wielrennen ook actief in sporten als voetbal (hoofdsponsor van de Franse club OGC Nice), zeilen en atletiek.

"Toen we eerder dit jaar ervoor kozen om ook onze entree in de Formule 1 te maken, kozen we met Mercedes voor een team dat de lat steeds hoger legt", zegt Ratcliffe. "Onze betrokkenheid in andere sporten laat zien dat INEOS altijd voor het allerhoogste gaat. En dat is ook precies waarom we onze betrokkenheid bij Mercedes nu vergroten."