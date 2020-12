Met Sergio Pérez Méndoza krijgt Max Verstappen komend jaar een zeer ervaren en vooral constante teamgenoot. Dat de Mexicaan, wiens komst vrijdag door Red Bull Racing werd aangekondigd, een topcoureur zou worden - weliswaar met een flinke omweg - stond al op jonge leeftijd vast.

Als hij geen coureur was geworden, dan had Pérez profvoetballer willen zijn. "Ik denk dat ik prof had kunnen worden in Mexico, maar mijn talent was niet groot genoeg om naar Europa te gaan", zegt zei hij daar ooit over in een interview. "En anders had ik advocaat willen worden. Ik vind rechten nog altijd erg interessant."

Maar eigenlijk stond al vroeg vast dat Pérez, die dertig jaar geleden werd geboren in Guadalajara, een miljoenenstad in het westen van Mexico, coureur zou worden. Net als zijn vader en broer, die beiden Antonio heten.

Zijn vier jaar oudere broer, die jarenlang in de Mexicaanse NASCAR reed, is altijd een voorbeeld geweest voor hem. Ook 'Checo' (een bijnaam die vrijwel alle jongens die Sergio heten in Mexico krijgen) begint al op jonge leeftijd met racen.

Sergio Pérez in 2011, bij zijn debuut in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

Pérez vertrekt op jonge leeftijd naar Europa

Op twaalfjarige leeftijd verslaat Pérez in met karten mannen van in de twintig, waarna hij in 2005 naar Europa vertrekt om zijn droom na te jagen. "Ik keer pas terug naar Mexico als ik Formule 1-kampioen ben", zegt hij.

Pérez krijgt vanuit Mexico steun van miljardair Carlos Slim, een zakenman die als eigenaar van telecombedrijf TELMEX een plek in de top tien van de rijkste mannen ter wereld veroverde. Het bedrijf is nog altijd een belangrijke sponsor van de coureur.

In 2007 wordt hij op zeventienjarige leeftijd de jongste kampioen ooit in de Britse Formule 3, en als Pérez in 2010 tweede wordt in de GP2 (de huidige Formule 2), dan is de tijd rijp voor een overstap naar de Formule 1. Pikant detail: hij rijdt in de GP2 bij Arden, dat is opgericht door de huidige Red Bull-teambaas Christian Horner.

Max Verstappen en Sergio Pérez flankeren Alexander Albon, die na een teleurstellend jaar bij Red Bull plaats moet maken voor de Mexicaan. (Foto: ANP)

Doorbraak bij topteams Ferrari en McLaren blijft uit

Ferrari herkent het talent van de Mexicaan en neemt hem op in het opleidingsteam. Pérez debuteert in 2011 in de Formule 1 bij Sauber, dat gelieerd is aan het Italiaanse topteam en ook met een Ferrari-motor rijdt. Zijn opvallendste kwaliteit is bandenmanagement. Pérez slaagt er al meteen in om veel langer dan zijn rivalen door te rijden met een set banden.

Na twee jaren bij Sauber maakt Pérez de overstap naar McLaren, waar hij de naar Mercedes vertrokken Lewis Hamilton opvolgt. Een succes wordt het niet: hij eindigt als elfde in de WK-stand. Pérez wordt na een jaar bedankt voor bewezen diensten en rijdt de volgende acht jaar voor Force India en de opvolger Racing Point.

In die periode is hij vooral erg constant: steeds eindigt 'Checo' tussen de zevende en tiende plaats in de WK-stand. De Formule 1 wordt gedomineerd door Mercedes, Ferrari en Red Bull, maar als er een zeldzame kans op een podiumplaats is, dan slaat Pérez vaak toe.

Sergio Pérez viert de zege in de GP van Sakhir, begin deze maand. (Foto: Pro Shots)

Eerste zege pas in 190e Formule 1-race

Het levert hem tien podiumplaatsen op, waarvan de veruit mooiste en indrukwekkendste begin deze maand in de Grand Prix van Sakhir: zijn eerste en tot dusver enige zege. Pérez komt al in de eerste ronde achteraan het veld te liggen na een touché met Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar slaagt er in een tumultueuze race in om iedereen weer te passeren.

Zijn zege zorgt ervoor dat Pérez een bijzonder record op zijn naam heeft staan: pas in zijn 190e Formule 1-race boekte hij zijn eerste overwinning. Het oude record stond met 130 races tot zijn eerste zege op naam van Mark Webber.

De knappe winst neemt bovendien het laatste beetje twijfel weg bij de leiding van Red Bull Racing. Met Pérez naast Verstappen hoopt het Oostenrijkse team komend jaar de hegemonie van Mercedes te kunnen doorbreken.