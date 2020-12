Sergio Pérez wordt naar alle waarschijnlijkheid komend jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens diverse media wordt het nieuws later op vrijdag officieel naar buiten gebracht.

Pérez wordt de opvolger van Alexander Albon. De 24-jarige Thai presteerde dit seizoen tegenvallend, ondanks podiumplaatsen in de Grands Prix van Toscane en Bahrein.

Volgens Speedweek, dat wordt uitgegeven door het Red Bull Media House, zal Albon wel als testcoureur aan Red Bull verbonden blijven. Een latere terugkeer als coureur in de Formule 1 is dan ook niet uitgesloten.

Ook andere media, waaronder De Telegraaf, Motorsport en Autosport melden dat Pérez vrijdag gepresenteerd wordt als de opvolger van Albon.

De dertigjarige Pérez won dit jaar met de GP van Sakhir voor het eerst een race in de Formule 1. De ervaren Mexicaan, die in 2011 zijn debuut maakte in de koningsklasse, eindigde op de vierde plaats in de WK-stand, ondanks dat hij twee races moest missen door een coronabesmetting.

Door: Red Bull

Alexander Albon (rechts) met Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: Red Bull)

Met Pérez wil Red Bull strijden tegen Mercedes

Met de keuze voor Pérez wil Red Bull een sterker blok vormen tegen het al jaren dominante Mercedes. Afgelopen seizoen moest Verstappen bijna altijd alleen de strijd aangaan met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Pérez moet deze winter vertrekken bij Racing Point - dat volgend seizoen Aston Martin zal heten - om plaats te maken voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Behalve de Mexicaan was ook de Duitser Nico Hülkenberg in beeld voor de plek naast Verstappen.

Zodra Red Bull de komst van Pérez officieel maakt, lijken alle twintig stoeltjes in de Formule 1 voor 2021 vergeven. Mercedes hintte er donderdag op dat contractverlenging van wereldkampioen Hamilton aanstaande is.