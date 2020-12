Formule 1-team Mercedes lijkt donderdagavond aan te kondigen dat Lewis Hamilton zijn aflopende contract heeft verlengd. De Duitse renstal deelt via Twitter dat er op korte termijn een mededeling over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen wordt gedaan.

"De planning is om hier volgend jaar te zijn en ik wil hier ook volgend jaar zijn", citeert Mercedes een eerdere quote van de 35-jarige Hamilton. "Ik denk dat wij als team samen nog meer kunnen bereiken, zowel binnen als buiten de sport."

Als Hamilton inderdaad zijn handtekening onder een nieuw contract zet, blijft hij de teamgenoot van Valtteri Bottas, die eerder dit jaar met zijn huidige team al een overeenkomst bereikte over een nieuwe verbintenis. Bottas en Hamilton zijn sinds 2017 teamgenoten van elkaar.

De contractverlenging van Hamilton komt ondanks de late aankondiging niet als een verrassing. Beide partijen spraken afgelopen maanden meerdere keren uit dat een akkoord nabij was.

Hamilton kwam in 2013 in dienst bij Mercedes en pakte sindsdien zes wereldtitels. Alleen in 2016 moest hij het kampioenschap laten aan zijn teamgenoot Nico Rosberg, die kort na het behalen van die titel plotseling stopte als coureur.

Hamilton brak verschillende records met Mercedes

Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij McLaren en kwam in dat jaar twee punten tekort om direct de wereldtitel te veroveren. Een jaar later schreef hij het kampioenschap wel op zijn naam, waarna er bij Mercedes nog zes titels volgden.

Vorige maand stelde Hamilton zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veilig, waarmee hij het record van Michael Schumacher evenaarde. Hamilton, goed voor 95 GP-zeges, verbeterde afgelopen seizoen al het record van meeste gewonnen races in de Formule 1, dat ook op naam van Schumacher (91 overwinningen) stond.

Het Formule 1-seizoen eindigde deze maand in Abu Dhabi, waar Max Verstappen de race wist te winnen. Het nieuwe seizoen begint op 21 maart met de Grand Prix van Australië.