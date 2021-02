Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft maandag eindelijk zijn handtekening onder een nieuw contract bij Mercedes gezet. De 36-jarige Brit tekent voor één jaar en begint aan zijn negende seizoen in dienst van het Duitse Formule 1-team.

"Ik ben erg verheugd om aan mijn negende seizoen bij Mercedes te kunnen beginnen", zegt Hamilton op de website van het team. "We hebben samen geweldige dingen gepresteerd en kijken ernaar uit om ons succes verder uit te bouwen."

Hamilton zat sinds 1 januari zonder contract. Hoewel de onderhandelingen veel tijd in beslag namen, spraken beide partijen afgelopen maanden steeds uit dat een akkoord aanstaande was.

In het nieuwe contract hebben de coureur en de renstal afspraken gemaakt over plannen voor meer divesiteit en inclusiviteit in de autosport te zorgen. Hamilton en Mercedes richten daarom samen een stichting op.

"Ik ben vastberaden om de motorsport diverser te maken voor de toekomstige generaties", zegt Hamilton, die bij zijn debuut in 2007 de eerste zwarte coureur in de Formule 1 was. "Ik ben Mercedes enorm dankbaar dat ze mij steunen."

Hamilton vierde vorig jaar zijn zesde wereldtitel bij Mercedes (en zevende in totaal) met teambaas Toto Wolff.

Hamilton pakte zes wereldtitels met Mercedes

Hamilton maakte in 2013 als eenmalig wereldkampioen de overstap van McLaren naar Mercedes en pakte sindsdien zes wereldtitels. Alleen in 2016 moest hij het kampioenschap aan zijn teamgenoot Nico Rosberg laten, die er aan het eind van dat jaar abrupt mee stopte.

Vorig jaar stelde Hamilton zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veilig. Daarmee evenaarde hij het record van Michael Schumacher. Hamilton verbeterde afgelopen seizoen met zijn 95 overwinningen al het record van meeste zeges in de Formule 1, dat ook op naam van Schumacher (91) stond.

Teambaas Toto Wolff is blij dat Hamilton na de lange onderhandelingen bij Mercedes blijft. "We zaten steeds op één lijn met Lewis, maar door het ongewone jaar met de pandemie duurde het proces wat langer dan gewoonlijk."

"De records van Lewis spreken voor zich, hij is de beste die onze sport ooit gekend heeft", zegt de Oostenrijker. "Samen hebben we de afgelopen acht jaar geschiedenis geschreven en we zijn hongerig om nieuwe hoofdstukken toe te voegen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin Hamilton bij Mercedes opnieuw een koppel vormt met Valtteri Bottas, begint op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein.