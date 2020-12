Formule 1-topman Ross Brawn kijkt reikhalzend uit naar het debuut van Mick Schumacher in de koningsklasse van de autosport. De Brit werkte jaren nauw samen met Michael Schumacher en hoopt dat de zevenvoudig wereldkampioen de verrichtingen van zijn zoon meekrijgt.

Schumacher senior behaalde al zijn zeven wereldtitels onder het bewind van Brawn. Hij belandde in 2013 in coma na een zwaar skiongeluk en sindsdien is onduidelijk hoe het met hem gaat. Zoon Mick debuteert volgend jaar bij Haas in de Formule 1.

"Ik word heel enthousiast van het debuut van Mick, dat ons laat terugdenken aan de tragedie van Michael. Hoe geweldig was het geweest als Michael erbij had kunnen zijn", zegt Brawn in een podcast van de Formule 1.

"Niemand van ons weet hoeveel Michael momenteel meekrijgt van wat er om hem heen gebeurt. Maar als hij de verrichtingen van Mick volgt, en laten we hopen en bidden dat dat zo is, dan zou dat heel, heel bijzonder zijn."

De 21-jarige Mick Schumacher maakte afgelopen weekend in Abu Dhabi al zijn eerste kilometers namens Haas. De Formule 2-kampioen reed de eerste vrije training bij het team waar hij volgend jaar een koppel vormt met de Rus Nikita Mazepin.

"Mick doet het vooralsnog geweldig", aldus de 66-jarige Brawn. "Zijn beroemde naam opent deuren, maar brengt ook veel druk met zich mee. Hij komt uit een geweldige familie en ik hoop echt dat hij gaat slagen."

Formule 1-directeur Ross Brawn kijkt uit naar het debuut van Mick Schumacher. (Foto: ANP)