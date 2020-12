Max Verstappen hoopt volgend seizoen vanaf de eerste race dichter bij Mercedes te zitten. Dat zei de coureur van Red Bull Racing maandag tijdens een voorvertoning van de documentaire die Ziggo over hem heeft gemaakt.

De 23-jarige Verstappen hoopt dat zijn zege zondag in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi een opmaat is naar meer, en dat hij er in 2021 vanaf het begin meteen bij zit.

"We hebben wel vaker aan het einde van het seizoen goede wedstrijden gehad. Alleen verliezen we de laatste paar jaar vaak aan het begin dan weer de aansluiting, en dat moet volgend jaar natuurlijk anders", aldus Verstappen.

De Nederlander kende een goed seizoen met twee zeges, elf podiumplekken en de derde plek in de WK-stand, maar hij kon het wederom zeer dominante Mercedes opnieuw niet bedreigen. Lewis Hamilton werd voor de zevende keer wereldkampioen en had in de eindstand van het WK liefst 133 punten meer dan Verstappen.

"We hebben natuurlijk een paar zwakheden in de auto gevonden die we dit jaar niet konden aanpassen, maar die wel voor volgend jaar worden aangepast", aldus Verstappen. "Ik hoop dat we er vanaf het begin veel dichterbij zitten, dan kan je ook wat meer aanvallen. De eerste paar wedstrijden dit jaar zaten we telkens een halve seconde achter Mercedes, dus dan kan je gewoon niks uitrichten."

383 Terugblik F1: 'Nóg een dominant jaar van Mercedes zou ons verbazen'

Jos Verstappen: 'Het moet beter'

Vader Jos Verstappen had ook meer verwacht van dit jaar. "We hadden gehoopt dat Max voor het wereldkampioenschap kon vechten. Maar na één, twee wedstrijden zie je al wat een seizoen gaat brengen, en ja: het moet beter", aldus de oud-coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi.

Aan zijn zoon heeft het in ieder geval niet gelegen, vindt Jos Verstappen. "Ik vind dat Max het ontzettend goed gedaan heeft, maar de auto moet echt wel sneller worden. Het team weet waar de zwakheden liggen en daar moet echt flink aan gewerkt worden."

Max Verstappen is na het sterke einde in 2020 hoopvol voor volgend seizoen. De auto's zullen niet verschillen van die van dit jaar. "Komend jaar gaat de grootste kans zijn van de laatste paar jaren om er echt heel dichtbij te zitten."

De Limburger zal in zijn strijd met Mercedes wel een sterke teamgenoot kunnen gebruiken. Alexander Albon maakte dit jaar weinig indruk in de Red Bull en is nog niet zeker van een stoeltje in 2021. "Er zijn veel zaken waar we naar moeten kijken, maar voor Kerst nemen we een beslissing", zegt topman Helmut Marko tegen Autosport.com.