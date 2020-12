Max Verstappen heeft vanaf volgend Formule 1-seizoen een andere teamgenoot bij Red Bull Racing. De tegenvallende Alexander Albon wordt testcoureur en moet plaatsmaken voor Sergio Pérez, zo heeft het Oostenrijkse team vrijdag bekendgemaakt.

Het nieuws is geen grote verrassing. De dertigjarige Pérez werd in de afgelopen weken al in verband gebracht met Red Bull, waar Albon geen indruk maakte aan de zijde van Verstappen.

"Nadat we de tijd hebben genomen om alle relevante data en prestaties te evalueren, hebben we besloten dat Sergio de juiste coureur is naast Max in 2021", zegt teambaas Christian Horner op de site van Red Bull.

Pérez, die in eerste instantie alleen voor 2021 is vastgelegd, is dolgelukkig dat hij op de valreep toch nog een stoeltje heeft gevonden in de Formule 1, en dan ook nog bij een topteam.

"Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans. Sinds mijn entree in de Formule 1 hoopte ik al om ooit te kunnen racen in een team dat meedoet om de wereldtitel. Je kunt er zeker van zijn dat ik er volgend seizoen alles aan zal doen om goed te presteren. Het zal een geweldig moment zijn om voor het eerst samen met Max op de grid te staan in de kleuren van Red Bull."

182 'Verstappen staat er met Pérez niet meer alleen voor tegen Mercedes'

Pérez moest vertrekken bij Racing Point

Pérez kreeg geen nieuw contract bij Racing Point, het team waar hij al sinds 2014 voor reed en juist dit jaar indruk maakte. De Mexicaan reed steevast in de subtop, pakte in de Grand Prix van Sakhir zijn eerste Formule 1-zege ooit en eindigde als vierde in de WK-stand.

De 24-jarige Albon werd in augustus vorig jaar vanuit zusterteam Toro Rosso doorgeschoven naar Red Bull. De Britse Thai volgde de tegenvallende Pierre Gasly op, maar deed het nauwelijks beter dan de Fransman.

Hoewel Albon dit seizoen op het podium eindigde in de Grands Prix van Toscane en Bahrein, speelde hij vooraan vaak geen rol van betekenis. Het betekende dat Verstappen er meestal alleen voor stond bij Red Bull in de strijd met concurrent Mercedes. Albon mag als testcoureur wel blijven bij het topteam.

Het Formule 1-seizoen eindigde zondag met de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Abu Dhabi. De eerste race van 2021 is op 21 maart in Australië.