Met de fraaie zege van Max Verstappen in Abu Dhabi kwam het Formule 1-seizoen 2020 zondag ten einde. Tijd om de balans op te maken: hoe presteerden de coureurs en de teams?

Mercedes: eerste, 573 punten

In 82,9 procent van alle ronden die in 2020 zijn verreden, lag er een Mercedes aan de leiding. Dat percentage is vergelijkbaar met 2014, 2015 en 2016, toen de 'zilverpijlen' ook zo ontzettend dominant waren. Het technische team in Brackley en Brixworth heeft simpelweg een geweldige combinatie van auto en motor neergezet.

De teamleiding en de coureurs hebben die superioriteit meestal omgezet in klinkende resultaten. Als je zo vaak wint dat mensen het vervelend vinden, doe je iets heel goed. Mercedes heeft de Formule 1 stevig in zijn greep.

Coureurs Lewis Hamiton: 1e, 347 punten - Valtteri Bottas: 2e, 223 punten

Kwalificatieduel: Hamilton 11 - 5 Bottas

Ook voor wereldkampioen Lewis Hamilton (35) is niets dan lof op zijn plaats. De Engelsman reeg de overwinningen en polepositions weer aaneen, brak records en was op weinig fouten te betrappen. Toch hoefde Hamilton dit jaar 'alleen' zijn teammaat te verslaan, en dat deed hij glansrijk. Maar meer uitdaging is gewenst.

Valtteri Bottas (31) begon opnieuw vol goede moed aan het seizoen, won de eerste race, maar verloor daarna als vanouds de grip op zijn teamgenoot. De Fin is de ideale tweede man, en functioneerde naar die maatstaf prima.

Red Bull Racing: tweede, 319 punten

Red Bull is een topteam met grote ambities en drang om terug te keren naar echt succesvolle tijden. Met dat in het achterhoofd is 2020 weer een mislukt seizoen. De 'Bulls' hadden vrij spel achter Mercedes door het wegvallen van Ferrari, maar meer dan dat zat er niet in.

Sinds 2013 is er geen titelwaardige auto meer uit de fabriek in Milton Keynes gerold. Dat de RB16 dat ook niet was, werd al tijdens het eerste weekend in Oostenrijk duidelijk.

Coureurs Max Verstappen: 3e, 214 punten - Alexander Albon: 7e, 105 punten

Kwalificatieduel: Verstappen 17 - 0 Albon

Max Verstappen (23) kan ondanks zijn mindere materiaal spreken van een zeer succesvol, maar ook frustrerend jaar. De Limburger is uitgegroeid tot absolute teamleider, die zich op de baan een volwassen coureur toont. Verstappen is zelden meer op foutjes te betrappen en perst ogenschijnlijk alles uit zijn auto. De Nederlander draaide het beste seizoen van zijn loopbaan, maar verdient een betere en betrouwbaardere auto.

Alexander Albon (24) beleefde een matig seizoen en het is nog maar de vraag of hij bij Red Bull mag blijven. De Britse Thai kon Verstappen zowel in de kwalificaties als in de races totaal niet bijhouden. Van de tweede coureur van Red Bull wordt meer verwacht dan twee gelukkige derde plaatsen en een klassering als zevende in de eindstand. Ook al is de auto zeer lastig te besturen.

Max Verstappen reed in 2020 vooral achter de Mercedes-coureurs. (Foto: Pro Shots)

McLaren: derde, 202 punten

McLaren wil snel weer met de grote jongens meedoen en klopt met een derde plaats in de eindstand op de deur. Vooral de laatste vijf races met twee auto's in de punten waren indrukwekkend.

Het team finishte voor het eerst sinds 2012 in twee verschillende races op het podium. Het was een solide seizoen. Toch zit McLaren nog nadrukkelijk in de subtop en is de ambitieuze stap naar naar de top groot.

Coureurs Carlos Sainz: 6e, 105 punten - Lando Norris: 9e, 97 punten

Kwalificatieduel: Norris 9 - 8 Sainz

Carlos Sainz (26) werd voor aanvang van het uitgestelde seizoen al aangekondigd als nieuwe Ferrari-coureur in 2021 en liet dit jaar zien waarom. De Spanjaard is een stabiele puntenpakker, die doorgaans uit de problemen blijft. Met een beetje meer geluk had Sainz op Monza zijn eerste race gewonnen.

Lando Norris (21) is geliefd om zijn humor en strapatsen op sociale media, maar liet in 2020 zien ook gewoon een steengoede coureur te zijn. Norris kwalificeert zich doorgaans goed en doet ook in de races geen rare dingen. McLaren heeft een groeibriljant in huis.

Racing Point: vierde, 195 punten

De 'roze Mercedes' was de sensatie van de voorbereiding. Racing Point had de gok genomen om de Mercedes van 2019 te kopiëren en die zet pakte goed uit. Vier podiumplaatsen, waaronder een overwinning, is voor een middenveldteam als Racing Point uitstekend.

Racing Point had de derde auto van het veld, maar eindigde toch als vierde in het kampioenschap. De snelheid van de 'copypaste-auto' werd mede door flink wat pech niet altijd omgezet in resultaat.

Coureurs Sergio Pérez: 4e, 125 punten - Lance Stroll: 11e, 75 punten

Kwalificatieduel: Pérez 11 - 3 Stroll

Sergio Pérez (30) heeft nog geen stoeltje voor 2021. Een onvoorstelbaar gegeven, kijkend naar het seizoen dat de Mexicaan heeft gedraaid. Vier races finishte Pérez niet in de punten. Twee keer door een kapotte motor, twee keer omdat hij in quarantaine verbleef door een coronabesmetting. De loopbaan van Pérez hoort nog niet ten einde te komen.

Lance Stroll (22) had een sterke eerste seizoenshelft, maar na zijn podiumplaats op Monza kwam de klad er een beetje in. Zijn coronabesmetting hielp daar ongetwijfeld niet bij. De Canadese miljardairszoon kan (zeer) snel zijn als hij zijn dag heeft. Helaas heeft hij zijn dag vaker niet dan wel. Met dat in het achterhoofd draaide hij best een goed seizoen.

Renault: vijfde, 181 punten

Renault eindigde net als in 2019 op de vijfde plaats, maar toch leek er dit jaar wat meer elan in de Franse formatie aanwezig. De auto was op momenten echt snel, wat drie podiumplaatsen opleverde. Dat Renault ondanks een korter seizoen het dubbele puntenaantal van vorig jaar pakte, geeft de opwaartse lijn goed weer.

Coureurs Daniel Ricciardo: 5e, 119 punten - Esteban Ocon: 12e, 62 punten

Kwalificatieduel: Ricciardo 15 - 2 Ocon

Daniel Ricciardo (31) trok de kar in zijn tweede en laatste seizoen in het team. De Australiër mengde zich voortdurend vooraan in de strijd om de subtop. Hij verdient eigenlijk een stoeltje bij een topteam en wil die stap nu met McLaren gaan maken.

Esteban Ocon (24) stond nadrukkelijk in de schaduw van Ricciardo en had na een jaar toekijken moeite om weer los te komen. Zijn tweede plek tijdens de GP van Sakhir was een fraaie uitschieter, maar de Fransman moet oppassen dat de terugkerende Fernando Alonso (39) hem volgend jaar niet met huid en haar verslindt.

Daniel Ricciardo pakte in 2020 twee podiumplaatsen met de Renault. (Foto: Pro Shots)

Ferrari: zesde, 131 punten

Ferrari wil dit seizoen graag zo snel mogelijk vergeten. De Italiaanse topformatie maakte door de zwakke motor en slecht functionerende auto een vrije val en strompelde naar het einde van het seizoen. Vooral de races op Monza en Mugello waren verschrikkelijk. Een voordeel: het kan in 2021 eigenlijk alleen maar beter gaan.

Coureurs Charles Leclerc: 8e, 98 punten - Sebastian Vettel: 13e, 33 punten

Kwalificatieduel: Leclerc 13 - 4 Vettel

Charles Leclerc (23) ontworstelde zich zo nu en dan aan zijn slechte auto en kon daarmee toch laten zien een groot talent te zijn. Daar zaten ook mindere momenten bij, zoals zijn kamikazeacties in Oostenrijk en Sakhir. Het is te hopen voor de Monegask dat hij snel weer een betere auto krijgt.

Sebastian Vettel (33) beleefde een rampjaar. De viervoudig wereldkampioen wist al voor het seizoen begon dat hij in zijn laatste jaar zat. Vervolgens kreeg de Duitser een auto waarmee hij totaal niet overweg kon. Het was een lange worsteling. In 2021 moet Vettel in de Aston Martin laten zien dat hij het nog kan.

AlphaTauri: zevende, 107 punten

In het eerste seizoen van AlphaTauri (het voormalige Toro Rosso) werd een race gewonnen. Daarmee is het jaar geslaagd. Maar ook los van die knotsgekke dag in Monza presteerde het zusterteam van Red Bull prima. Het lukte alleen meestal niet om twee auto's in de punten te krijgen, waardoor de zevende plaats in de eindstand het hoogst haalbare bleek.

Coureurs Pierre Gasly: 10e, 75 punten - Daniil Kvyat: 14e, 32 punten

Kwalificatieduel: Gasly 13 - 4 Kvyat

Pierre Gasly (24) kende een jaar van wederopstanding, die eind 2019 al was ingezet. Zijn mislukte avontuur bij Red Bull is in 2020 vergeten en vergeven. Kijkend naar zijn materiaal was de Fransman relatief een van de beste coureurs van het seizoen, met als hoogtepunt zijn overwinning in Monza.

Daniil Kvyat (26) ziet zijn loopbaan na 2020 waarschijnlijk ten einde komen en kan zich daar niet heel erg over verbazen. Er waren uitschieters, maar verder stond de Rus vooral in de schaduw van zijn teammaat.

Dertien coureurs bezochten het podium in 2020, het grootste aantal sinds 2012. (Foto: Pro Shots)

Alfa Romeo: achtste, 8 punten

Het door Alfa Romeo gesponsorde Sauber is een van de slachtoffers van de slechte Ferrari-motor, en was daardoor veroordeeld tot de achterhoede. Van die achterhoede presteerden de Zwitsers het beste. Maar meer dan dat zat er echt niet in.

Coureurs Kimi Räikkönen: 16e, 4 punten - Antonio Giovinazzi: 17e, 4 punten

Kwalificatieduel: Giovinazzi 9 - 8 Raikkonen

Kimi Räikkönen (41) rijdt puur nog voor zijn plezier en dat gaat de wereldkampioen van 2007 nog goed af. 2020 was voor de Fin een kleurloos seizoen, maar blijkbaar niet kleurloos genoeg om zijn helm aan de wilgen te hangen.

Antonio Giovinazzi (26) dwong een derde seizoen in het door Ferrari gecontroleerde tweede zitje van Alfa Romeo af. De Italiaan kan goed kwalificeren en goed starten, maar in het echt afmaken van races schiet hij vaak nog tekort. Giovinazzi moet in 2021 echt stappen maken.

Haas F1 negende, 3 punten

Ook het Amerikaanse Haas rijdt met de zwakke Ferrari-motor en daarom werd 2020 al direct een lastig verhaal. Het team heeft grotere ambities, maar kan de vrije val die na 2018 is ingezet maar niet omkeren.

Coureurs Romain Grosjean: 19e, 2 punten - Kevin Magnussen: 20e, 1 punt

Kwalificatieduel: Grosjean 8 - 7 Magnussen

Romain Grosjean (34) gaat de Formule 1-geschiedenis in als de coureur "van die crash". De Fransman leeft nog na het vreselijke ongeluk in Bahrein en dat is onbetwist zijn grootste winst van 2020. Verder reed hij een kleurloos jaar, wat paste bij het einde van een loopbaan.

Kevin Magnussen (28) heeft niet de leeftijd om al klaar te zijn met koningsklasse, maar de Deen liet op een opleving in Hongarije na ook dit jaar weer weinig bijzonders zien. En eerlijk is eerlijk, daar had hij ook zeker de auto niet voor.

Williams: tiende, 0 punten

Williams had een veel beter seizoen dan het rampzalige 2019. En toch werd het voormalige topteam weer laatste, dit keer zelfs puntloos. De Britse formatie stelde in 2020 dankzij een grote investeerder de toekomst veilig. Daarmee is het toch een geslaagd jaar.

Coureurs George Russell: 18e, 3 punten - Nicholas Latifi: 21e, 0 punten

Kwalificatieduel: Russell 16 - 0 Latifi

George Russell (22) reed ondanks zijn slechte auto een topseizoen. De jonge Brit kneep in de kwalificatie vaak het laatste beetje snelheid uit de Williams. De kers op de taart was één race in de Mercedes, waarin het jonge talent liet zien dat hij met spoed beter materiaal verdient.

Nicholas Latifi rijdt Formule 1 omdat hij een vermogende vader heeft. Daarin is hij geen uitzondering in de Koningsklasse, maar het ontbeert de Canadees aan talent en een goede auto om verder iets te laten zien. Latifi is nu niet veel meer dan veldvulling.