McLaren-baas Zak Brown is verheugd omdat zijn team zondag bij de Grand Prix van Abu Dhabi de derde plaats veroverde in het constructeurskampioenschap. Lando Norris (vijfde) en Carlos Sainz (zesde) eindigden ver boven de concurrenten van Racing Point, waardoor de Britse renstal miljoenen mag bijschrijven.

"Het was een mooie dag en eigenlijk was het hele jaar voor ons als team fantastisch", jubelde Brown bij Sky Sports. "Voor onze renstal en alle teamleden is dit loon naar werken. Het was een heel moeilijk seizoen, die vol met uitdagingen zat. Maar zowel Lando, Carlos als alle medewerkers op de fabriek hebben geweldig werk geleverd."

McLaren begon met tien punten achterstand op nummer drie Racing Point aan de seizoensafsluiter op het Yas Marina Circuit. Sergio Pérez viel echter al snel uit met technische problemen en Lance Stroll kwam niet verder dan de tiende plek.

Norris en Sainz profiteerden optimaal waardoor McLaren (202 punten) uiteindelijk boven Racing Point (195 punten) kwam te staan. Het prijzengeld in de Formule 1 is nog niet openbaar, maar volgens Britse media pakt de formatie uit Woking daarmee ruim 4 miljoen euro extra.

'We waren flink aan het stressen'

Voor Brown was het nog lang onzeker of Norris en Sainz, die werd vrijgesproken nadat de FIA had onderzocht of hij te zacht had gereden in de pits, genoeg punten zouden scoren voor de derde plek in de WK-stand.

"We waren aan de pitmuur behoorlijk aan het stressen", vervolgde Brown. "Misschien leek het voor Lando en Carlos een saaie race, maar dat was het voor ons zeker niet. Het was heel enerverend."

Mercedes stelde eerder dit jaar de wereldtitel veilig en Red Bull Racing was al enige tijd zeker van de tweede plek. Voor McLaren is het de eerste keer sinds 2012 dat het team in de top drie eindigt.