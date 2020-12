Christian Horner heeft genoten van de wijze waarop Max Verstappen zondag de Grand Prix van Adu Dhabi won. De Nederlander vertrok van poleposition en gaf de leiding geen enkele ronde uit handen.

"Dit was onze beste race in lange tijd. Dit circuit is Mercedes-terrein, want 2013 was het laatste jaar dat hier een ander team won. Max was het hele weekend perfect", zei de Brit bij Sky Sports.

"Als team wil je altijd de laatste race winnen, omdat je dat gevoel mee de winter in neemt. Max controleerde de Grand Prix en kwam geen moment in de problemen. Dit was zijn dominantste zege."

De overwinning van Verstappen was zijn tiende zege in de koningsklasse van de autosport. Hij kwam in 2016 in dienst bij Red Bull Racing en won meteen zijn eerste race bij de Grand Prix van Spanje.

'Mercedes zit niet stil, maar wij ook niet'

Red Bull sprak voorafgaand aan het seizoen de hoop uit om te kunnen concurreren met Mercedes, maar net als in de afgelopen jaren slaagde de Oostenrijkse renstal niet in die missie.

"Mercedes heeft het gewoon fantastisch gedaan dit jaar", was Horner complimenteus over de Duitse rivaal. "Ze zullen niet stil blijven zitten, maar dat doen wij natuurlijk ook niet."

"Heel veel onderdelen van deze auto zullen worden geïmplementeerd in de auto van volgend jaar, dus dat ziet er goed uit. Dit geeft ons dan ook een flinke vertrouwensboost richting volgend jaar, dat bovendien al erg dichtbij is."

Red Bull eindigde met 319 punten op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Mercedes (573 punten) pakte eerder dit seizoen met overmacht de titel.