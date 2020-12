Alexander Albon heeft zondag bij de Grand Prix van Abu Dhabi een goede indruk gemaakt op Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De 24-jarige Thai kwam op het Yas Marina Circuit als vierde over de finish.

"Alex heeft het heel goed gedaan", zei Horner, die in de komende weken samen met de Red Bull-leiding een keuze moeten maken over de positie van de jongeling, wiens contract is afgelopen.

"Als de race nog een paar rondes langer had geduurd, had hij Hamilton waarschijnlijk nog in kunnen halen en derde kunnen worden. Ik denk dat het zijn sterkste Grand Prix-weekend tot nog toe was. Het geeft ons weer nieuwe informatie om te analyseren. In de komende tijd gaan we de balans opmaken", aldus Horner bij Sky Sports.

Albon gaf zo'n twintig seconden toe op winnaar Verstappen. Valtteri Bottas eindigde als tweede en Lewis Hamilton completeerde het podium. Albon reed in de slotfase het gat naar Hamilton dicht, maar kwam niet in de gelegenheid om de zevenvoudig kampioen aan te vallen.

Uitslag GP Abu Dhabi 1. Verstappen (Red Bull)

2. Bottas (Mercedes) +15,976

3. Hamilton (Mercedes) +18,415

4. Alexander Albon (Red Bull) +19,987

5. Norris (McLaren) +1.00,729

6. Sainz (McLaren) +1.05,662

7. Ricciardo (Renault) +1.13,748 (snelste ronde)

8. Gasly (AlphaTauri) +1.29,718

9. Ocon (Renault) +1.41,069

10. Stroll (Racing Point) +1.42,738

Albon: 'Auto voelde hele weekend goed aan'

Albon, die dit seizoen constant onder vuur lag vanwege tegenvallende resultaten, gaat met een goed gevoel de winter in. "Het hele weekend was de auto erg goed. Voor mij kwam de wedstrijd net te vroeg ten einde, want anders had ik Hamilton nog gepakt. Maar goed, al met al was het een prima Grand Prix voor mij."

De teamgenoot van Verstappen weet nog niet hoe zijn toekomst eruit gaat zien. "We wachten af", vervolgde Albon, die halverwege vorig seizoen instapte bij Red Bull. "Van mijn kant was het in ieder geval een goed weekend om mee af te sluiten. Ik ga nu naar huis richting mijn familie en dan zien we het wel."

Albon eindigt met 105 punten als zevende in de eindstand van het kampioenschap. Sergio Pérez (vierde met 125 punten), Daniel Ricciardo (vijfde met 119 punten) en Carlos Sainz (zesde met 105 punten) eindigden allemaal hoger dan de voormalig Formule 2-coureur.