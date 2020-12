Lewis Hamilton beleefde zondag een zware slotrace van het seizoen. De wereldkampioen, die als derde eindigde in Abu Dhabi, had nog flink wat last van zijn coronabesmetting van twee weken geleden.

"Ik ben blij dat de race erop zit, want fysiek had ik ongelooflijk zwaar. COVID is geen grap, ik voel me niet echt goed", zei de 35-jarige Hamilton na de Grand Prix in de Verenigde Arabische Emiraten, waarin hij achter Max Verstappen en Valtteri Bottas eindigde.

De coureur van Mercedes miste vorige week de GP van Sakhir in Bahrein omdat hij positief testte op het coronavirus. Hij mocht deze week weer racen, maar voelde zich allesbehalve 100 procent.

"De gevolgen van de coronabesmetting hebben absoluut heel veel impact gehad op mijn race", aldus Hamilton. "Ik denk niet dat ik ooit zo kapot ben geweest. Maar gelukkig heb ik het gered, vorige week heb ik geen moment gedacht dat ik dit weekend zou kunnen racen. Ik ben blij en dankbaar dat ik gezond ben en kijk ernaar uit om de komende periode verder te herstellen."

De zevenvoudig wereldkampioen reed dit jaar in liefst 613 van zijn 950 gereden rondes op kop en won elf van de zeventien races. Ondanks de lastige laatste twee weken kijkt hij dan ook terug op wederom een zeer geslaagd seizoen. "Je kunt ze niet allemaal winnen", zei hij met een glimlach. "Het is nog steeds fantastisch om met twee auto's op het podium te staan."