Max Verstappen genoot zondag met volle teugen van de laatste race van het Formule 1-seizoen. De Nederlander boekte een zeer dominante zege bij de Grand Prix van Abu Dhabi.

"Het was gisteren al erg mooi met mijn poleposition en vandaag heb ik me ook heel erg vermaakt", zei Verstappen in een eerste reactie na de race op het Yas Marina Circuit.

De afgelopen zes jaar ging de zege in de Verenigde Arabische Emiraten steevast naar Mercedes, maar Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hadden zondag eigenlijk geen moment echt een kans om die reeks voort te zetten.

Verstappen leidde van start tot finish, spaarde de harde banden waarmee hij de laatste 45 rondes moest rijden en kwam ruim vijftien seconden voor Bottas over de streep. Het was zijn tweede zege van het jaar en de tiende uit zijn carrière.

"We hebben alles goed gedaan", jubelde de coureur van Red Bull Racing. "Na mijn goede start moest ik natuurlijk goed op de banden letten, maar de auto had een heel goede balans."

Verstappen had al snel door dat de Mercedes-coureurs zijn tempo niet konden volgen. "Vanaf de eerste plek kun je de race natuurlijk controleren, dat maakt het wat makkelijker. Het was gewoon een heel sterke race van het team. Ik ga genieten van deze zege en dan genieten van thuis zijn."