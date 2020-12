Max Verstappen heeft zondag het Formule 1-seizoen afgesloten met de zege bij de Grand Prix van Abu Dhabi, zijn tweede overwinning van het jaar en de tiende uit zijn carrière. De Nederlander leidde in een vrij saaie race van start tot finish.

Verstappen begon voor het eerst dit seizoen vanaf poleposition, voor het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. In die volgorde reden de drie topcoureurs ook alle 55 rondes in de avondrace in de Verenigde Arabische Emiraten.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon eindigde als vierde, voor het McLaren-duo Lando Norris (vijfde) en Carlos Sainz (zesde).

De 23-jarige Verstappen won in augustus al de vijfde race van 2020, de tweede Grand Prix op het circuit van Silverstone. Hij stond in Abu Dhabi voor de elfde keer in zeventien races op het podium. Het is de eerste keer sinds 2013 (Sebastian Vettel in een Red Bull) dat de zege op het Yas Marina Circuit niet naar Mercedes gaat.

Verstappen eindigt voor het tweede jaar op rij als derde in de WK-stand, achter kampioen Hamilton en Bottas. De coureur van Red Bull Racing had de tweede plaats zondag nog kunnen overnemen, maar dan had de Fin buiten de top vijf moeten eindigen.

Uitslag GP Abu Dhabi 1. Verstappen (Red Bull)

2. Bottas (Mercedes) +15,976

3. Hamilton (Mercedes) +18,415

4. Alexander Albon (Red Bull) +19,987

5. Norris (McLaren) +1.00,729

6. Sainz (McLaren) +1.05,662

7. Ricciardo (Renault) +1.13,748 (snelste ronde)

8. Gasly (AlphaTauri) +1.29,718

9. Ocon (Renault) +1.41,069

10. Stroll (Racing Point) +1.42,738

Pérez enige uitvaller in Abu Dhabi

Sergio Pérez, de winnaar vorige week in Bahrein, viel na tien rondes uit door technische problemen. De Mexicaan moest al achteraan starten omdat hij verschillende nieuwe motoronderdelen in zijn Racing Point had dit weekend.

Lance Stroll moest daardoor de derde plek in het WK voor constructeurs veiligstellen voor Racing Point, maar dat lukte niet. De Canadees eindigde slechts als tiende en door de goede prestaties van Norris en Sainz mag McLaren zich het op twee na beste team van 2020 noemen.

Sebastian Vettel (van Ferrari naar Aston Martin, het huidige Racing Point), Daniel Ricciardo (van Renault naar McLaren), Sainz (van McLaren naar Ferrari), Pérez (moet vertrekken bij Racing Point) en Kevin Magnussen (moet vertrekken bij Haas) reden zondag de laatste race voor hun huidige teams.

Het belangrijkste moment van de Grand Prix: Max Verstappen blijft de Mercedes-coureurs voor bij de start. (Foto: Pro Shots)

Verstappen spaart zijn harde banden uitstekend

Verstappen verzilverde zijn poleposition door de leiding te behouden na de eerste bocht van de race. Er vonden bij de start sowieso amper verschuivingen plaats; Verstappen, Bottas, Hamilton, Norris en Albon vormden na de eerste paar rondes de top vijf, net als bij de kwalificatie.

De vroege pech van Pérez in zijn laatste race voor Racing Point zorgde ervoor dat de strategische plannen veranderd moesten worden. De auto van de Mexicaan viel stil op een gevaarlijk punt, waardoor de wedstrijdleiding de safetycar het circuit op stuurde. De top vijf dook de pits in - iets eerder dan verwacht - en koos voor de harde band, met het idee om daarop de rest van de race uit te rijden.

Ook op de hardste compound kon Bottas het tempo van Verstappen niet evenaren, terwijl Hamilton eveneens niet echt aandrong bij zijn teamgenoot. Albon zat op zijn beurt weer meerdere seconden achter de wereldkampioen.

Het was daardoor eigenlijk alleen nog de vraag of Verstappen zijn banden voldoende kon sparen om er 45 rondes mee te kunnen rijden. De Nederlander uitte daar in het tweede deel van de race wel wat zorgen over via zijn boordradio, maar zijn zege kwam nooit in gevaar.