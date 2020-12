Volgens Horner kan Alexander Albon, wiens contract afloopt, terugkijken op een sterke slotrace. "Hij heeft het heel goed gedaan", aldus Horner. "Als de race nog een paar rondes langer had geduurd had-ie Hamilton nog in kunnen halen. Ik denk dat het zijn sterkste Grand Prix-weekend tot nog toe was. Het geeft ons weer nieuwe informatie om te analyseren en dan gaan we in de komende tijd de balans opmaken."