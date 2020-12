Het Formule 1-team van McLaren heeft voorafgaand aan de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi de komst van een Amerikaanse investeerder aangekondigd. MSP Sports Capital neemt voor 185 miljoen pond (zo'n 202 miljoen euro) een minderheidsbelang.

McLaren hoopt met de Amerikaanse investeringen terug te keren aan de top van de Formule 1, nadat Lewis Hamilton in 2008 de laatste coureur was die de wereldtitel veroverde in dienst van de Britse renstal.

"Deze investering komt op een cruciaal moment", zei teambaas Zak Brown zondag op een persconferentie. "MSP Sports Capital is in de eerste plaats een sportinvesteerder. Deze mensen kennen de markt, ze hebben veel ervaring en al veel successen geboekt in de sportwereld. Ze worden zowel partner als aandeelhouder."

"Deze nieuwe investering ondersteunt ons plan om McLaren terug te brengen in de strijd om overwinningen en wereldtitels in de Formule 1 en de IndyCar."

De Amerikanen krijgen in eerste instantie 15 procent van de aandelen in handen. Het is de bedoeling dat dit aandelenpakket in de komende twee jaar wordt uitgebreid tot maximaal 33 procent. De waarde van McLaren bedraagt dan 560 miljoen pond.

McLaren-baas Zak Brown. (Foto: Pro Shots)

McLaren strijdt voor derde plaats in constructeursklassement

McLaren is al sinds 1966 actief in de Formule 1 en veroverde twaalf wereldtitels. Het team zakte na de titel van Hamilton in 2008 ver weg, maar de laatste seizoenen gaat het weer iets beter. Vorig jaar eindigde McLaren als vierde in de strijd om de constructeurstitel.

Bij de afsluitende GP van Abu Dhabi strijdt McLaren met Racing Point en Renault om de derde plek achter Mercedes en Red Bull. De McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris reden vooralsnog 184 punten bij elkaar. Racing Point heeft 194 punten, Renault 172. Sainz stapt na dit jaar over naar Ferrari, Daniel Ricciardo neemt zijn plek over bij McLaren.

De GP van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd) met Max Verstappen vanaf poleposition.