Red Bull-teambaas Christian Horner is zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi lovend over Max Verstappen. De Nederlander pakte op het Yas Marina Circuit voor de derde keer in zijn loopbaan poleposition.

"Max baalde als een stekker dat hij vorige week in Bahrein de pole net was misgelopen", zegt Horner tegen Formula1.com. "Maar om dan op zo'n manier terug te komen, deze ronde te rijden en gewoon pole te pakken is een fenomenale prestatie.

"Ik weet dat ik op hem kan rekenen", vervolgt de Red Bull-topman. "Ik weet dat hij alles zal geven en ik weet dat hij me nog steeds kan verrassen. Precies dat heeft hij vandaag gedaan."

Voor Verstappen was het de derde keer dat hij de sterkste was in een kwalificatie in de koningsklasse van de autosport. Vorig jaar pakte hij zijn eerste pole bij de Grand Prix van Hongarije en later dat jaar mocht hij ook in Brazilië vanaf de eerste plek vertrekken.

Feest bij Verstappen en de Red Bull-monteurs na het behalen van de poleposition in Abu Dhabi. (Foto: Red Bull)

'Albon kan belangrijke rol gaan spelen'

Verstappens teamgenoot Alexander Albon, wiens positie zwaar onder druk staat, klokte in de kwalificatie de vijfde tijd. Anders dan de coureurs uit de top drie, die de race op medium beginnen, vertrekt Albon zondag op de zachte band. Daardoor heeft hij in de openingsfase van de race waarschijnlijk een bandenvoordeel.

"Alex heeft het aardig gedaan vandaag", aldus Horner bij Sky Sports. "Als hij morgen een goede start heeft, kan hij een belangrijke rol in de race gaan spelen. Vooral aan het begin van de Grand Prix zal hij snel zijn omdat hij op een andere band rijdt, dus daar moeten we van profiteren."

De Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, begint zondag om 14.10 uur en is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl.