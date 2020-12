Max Verstappen heeft zaterdag bij de Grand Prix van Abu Dhabi voor de derde keer in zijn carrière poleposition veroverd en dat zorgde uiteraard voor euforie bij zijn team. Dit is het feest bij Red Bull Racing in foto's.

Ontlading bij de monteurs nadat de poleposition binnen is voor Verstappen. (Foto: Red Bull)

De monteurs hebben ruim een jaar op een poleposition moeten wachten. De vorige keer was ook van Verstappen in 2019 in Brazilië. (Foto: Red Bull)

Verstappen met de monteurs. (Foto: Red Bull)

De Nederlander verraste Mercedes met een sublieme ronde in Q3. (Foto: Red Bull)

Verstappen noteerde een tijd van 1.35,246 en was daarmee nog geen tiende van een seconde sneller dan Valtteri Bottas (tweede) en Lewis Hamilton (derde). (Foto: Red Bull)

"Voordat de kwalificatie begon, zei ik al tegen het team dat we nog eenmaal alles zouden geven", vertelde Verstappen na afloop. (Foto: Red Bull)

"Ik ben hier echt enorm blij mee. Dit voelt zo verschrikkelijk goed. Ik had het niet verwacht", zei Verstappen. (Foto: ANP)