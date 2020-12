Lewis Hamilton is nog niet volledig hersteld van het coronavirus. De 35-jarige Brit, die vorige week afwezig was bij de race in Bahrein, eindigde zaterdag als derde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi en zag Max Verstappen poleposition pakken.

"Ik voel me nog niet 100 procent", zei Hamilton op de persconferentie. "Mijn longen zijn nog steeds wat gevoelig. Het zal fysiek gezien zeker niet mijn makkelijkste race worden, maar ik kom erdoorheen en ga alles geven wat ik heb."

Hamilton kwam acht honderdsten tekort om de poleposition uit handen van Verstappen te houden. Hij eindigde ook achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die met 1.35,271 nog dichter bij de tijd van de Nederlander zat.

"Ik moet Max feliciteren", vertelde Hamilton. "Ik had wat moeite met de auto vandaag, maar dat is geen reden om morgen niet volle bak de strijd met hem aan te gaan. We zullen het hem niet gemakkelijk gaan maken."

Valtteri Bottas kwam in Abu Dhabi een kwart tiende tekort om Max Verstappen van poleposition te houden. (Foto: ANP)

Bottas: 'Auto werkt een stuk beter op de mediumband'

Bottas, die zondag naast Verstappen op de eerste startrij zal beginnen, verwacht dat zijn auto tijdens de race beter voor de dag zal komen. "Red Bull was vandaag sneller dan wij op de zachte band en dat heeft het verschil gemaakt", aldus de Fin, die net als Verstappen en Hamilton op de mediumband zal starten.

"De auto voelt het hele weekend erg sterk op de mediumband. We hebben gewoon een goede auto, dus ik heb veel vertrouwen in een goed resultaat. Het zal een mooie race worden tussen ons drieën gaan worden."

De Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, begint zondag om 14.10 uur en is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl.