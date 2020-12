Op de valreep pakte Max Verstappen zaterdag zijn eerste poleposition van het seizoen. Kan de Limburger zondag in de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi de Mercedessen achter zich houden?

Ondanks twee drs-zones en lange rechte stukken is inhalen niet eenvoudig in Abu Dhabi. Dat komt vooral omdat er twee bochtige stukken voorafgaan aan die zones. De huidige auto's kunnen elkaar door alle luchtverstoring moeilijk volgen door de bochten, dus aansluiten en dan profiteren van drs op het rechte stuk is een flinke opgave.

Voor Verstappen wordt het dus essentieel dat hij als leider de eerste bocht ingaat, en de achter hem startende Valtteri Bottas en Lewis Hamilton niet voor laat gaan.

De run vanaf de startgrid naar de eerste bocht is kort, dus als Verstappen bijvoorbeeld net zo goed van zijn plek komt als de laatste twee races moet dat geen probleem zijn. Dan heeft hij, zoals de Formule 1-strategen het noemen, 'track position' ten opzichte van de Mercedes-coureurs. Voor je concurrent rijden is in deze fase altijd beter dan erachter.

Uitleg: Track position Het klinkt logisch: Voor je concurrenten rijden is beter dan erachter. Maar door alle strategieën in de Formule 1 wordt er ook vaak gerekend in virtuele posities, of potentiële posities door betere banden. Niet altijd, soms is het gewoon beter om letterlijk voor je concurrent te rijden. Dat is track position.

De mediumbanden zijn een potentiële kink in de kabel voor Verstappen

Als dit allemaal lukt, komt de volgende fase van de race: welk tempo kunnen de coureurs rijden op de mediumbanden. Hier zit de grootste potentiële kink in de kabel voor Verstappen. Zijn Red Bull was weliswaar snel op de rode band, maar Mercedes lijkt de overhand te hebben op de mediums.

Vooral om dit te counteren is de kop pakken essentieel. Ten eerste simpelweg omdat Hamilton of Bottas (of allebei) dan niet bij Verstappen weg kunnen rijden. Ten tweede rijden ze in de luchtverstoring van de Red Bull, waardoor hun banden sneller kunnen slijten.

Als Red Bull zich vervolgens wapent tegen een 'undercut' , is de kans dat Verstappen Bottas achter zich kan houden reëel. De Fin gaat doorgaans minder goed met zijn banden om dan Verstappen en presteert de laatste races ook simpelweg middelmatig.

Uitleg: Undercut Twee coureurs rijden achter elkaar in de race. De achterste coureur maakt als eerste een pitstop en rijdt uit de pits een of meer snelle ronden op zijn nieuwe banden. Als de voorste coureur dan zijn pitstop maakt, heeft die zo veel tijd verloren dat hij achter de coureur die eerder stopte weer de baan op komt. Zo werkt een geslaagde undercut.

Hamilton vormt het grootste gevaar

Het echte gevaar is Hamilton. De wereldkampioen heeft namelijk de gewoonte om 'stints' aan te lengen en zo tactisch toe te slaan.

Hamilton kan dat als geen ander en geldt net als Verstappen als een coureur die zijn banden veel minder snel laat slijten dan de gemiddelde rijder. Zo won de Brit onder meer de race op het circuit van Imola.

Uitleg: Stint Een stint is voor een coureur simpelweg het gedeelte van de race tussen de start en de eerste pitstop, tussen twee pitstops, of tussen de laatste pitstop en de finish. Een coureur gebruikt per stint een set banden.

Albon kan rol van betekenis spelen

Verstappen kan zich hier tegen wapenen door ook lang door te gaan, maar loopt dan het risico op een geslaagde 'undercut' door Bottas. Hier komt Verstappens teamgenoot Alexander Albon potentieel in het spel: die kan Bottas dwarszitten door in diens 'pitstop window' te blijven.

De Britse Thai is doorgaans zo langzaam dat Verstappen er strategisch alleen voor staat. Maar in Abu Dhabi gaat hij best goed en kan nu vanaf de vijfde startplaats eindelijk zijn steentje bijdragen. Mits hij de voor hem startende Lando Norris in de McLaren snel weet te verschalken.

Uitleg: Pitstop window Met de pitstop window wordt de positie op de baan bedoeld waar de coureur waarschijnlijk terechtkomt na een pitstop. Na een stop wil een coureur het liefste vrij baan hebben om geen tijd te verliezen.

Het tempo op de medium en harde banden is nog onduidelijk

Uitgaande van een eenstopstrategie komt iedereen na de pitstop terecht op de harde band. Voor zowel dit rubber als de mediumband geldt dat onduidelijk is hoe de auto's zich ermee tot elkaar verhouden.

In de vrije trainingen werden weinig lange runs gehouden, waardoor niet echt veel data voorhanden is. Dit kwam vooral door een brand aan boord van de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen, waardoor bijvoorbeeld Verstappen zijn lange run moest afbreken. De training werd stilgelegd.

Daarom gaan de teams na de stops redelijk het grote onbekende in. Normaal gesproken is het reëel om te denken dat Mercedes op deze band iet sneller is.

De echte strijd kan pas na de pitstops losbarsten

Als Hamilton er inderdaad in slaagt om zijn stint te verlengen en dus veel later naar binnen kan dan Verstappen en Bottas, schuilt hier het grote gevaar voor Verstappen. Hamilton kan dan op versere banden en met minder ronden op die set voor de boeg, de druk opvoeren bij de Nederlander. Het is een reëel scenario dat de echte strijd pas wordt gestreden na de pitstops.

Verstappen kan de Grand Prix van Abu Dhabi dus zeker winnen, maar het gaat een flinke opgave voor de Red Bull-coureur worden om twee Mercedessen van het lijf te houden.

Een beetje onverwachte hulp van Albon of een gunstige (virtual) safetycar kan zijn leven veel makkelijker maken. Van die laatste heeft Hamilton er al zo veel gehad, dat Verstappen er ook wel een keertje een verdient.

De Grand Prix van Abu Dhabi start zondag om 14.10 uur.