Max Verstappen kan zijn geluk niet op met het veroveren van poleposition zaterdag in de kwalificatie voor de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi. De Nederlander van Red Bull Racing verraste Mercedes met een sublieme ronde in Q3.

"Voordat de kwalificatie begon, zei ik al tegen het team dat we nog eenmaal alles zouden geven. Precies dat hebben we gedaan. Ik ben hier echt enorm blij mee. Dit voelt zo verschrikkelijk goed. Ik had het niet verwacht", zei Verstappen.

Verstappen noteerde een tijd van 1.35,246 en was daarmee nog geen tiende van een seconde sneller dan Valtteri Bottas (tweede) en Lewis Hamilton (derde). Het was voor de Limburger de derde pole uit zijn carrière en pas de eerste van het seizoen.

"In het begin van de kwalificatie was het best moeilijk om een vlekkeloze ronde te rijden. Vooral in die laatste sector, daar heb je veel bochten en is een foutje zo gemaakt. Maar gelukkig kwam alles goed samen in die laatste ronde", aldus Verstappen.

"Het was een lang seizoen, met veel races op een rij. Dit was een geweldige afsluitende kwalificatie voor iedereen in het team. Het hele jaar zaten we erachter en kwamen we wel wat dichterbij, maar soms blijft het toch wat frusterend. Dan is dit geweldig."

Top 10 kwalificatie GP Abu Dhabi 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Alexander Albon (Red Bull)

6. Carlos Sainz (McLaren)

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

8. Lance Stroll (Racing Point)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

'Mercedes is nog steeds erg snel'

Verstappen temperde wel meteen een beetje de verwachtingen voor de race. Hij verwees naar de geschiedenis van de Grand Prix van Abu Dhabi. De afgelopen zes jaar was Mercedes telkens de beste op het Yas Marina Circuit.

"We hebben door de rode vlag niet een longrun kunnen rijden in de tweede training, maar dat geldt ook voor de anderen. We moeten dus even afwachten hoe de race gaat", vertelde Verstappen, die bij Ziggo Sport nog wel een sneer uitdeelde aan teamgenoot Alexander Albon, die vijfde werd.

"Mercedes gaat snel zijn in de race. Deze pole betekent niet dat we morgen makkelijk gaan winnen, maar ik ga wel alles geven. De twee Mercedessen kunnen een andere strategie doen, want daarachter staat een McLaren. Dus ik heb niet echt die back-up. Ik zal gewoon zelf gas moeten geven."

De race begint zondag om 14.10 uur. De op mediums startende Verstappen staat derde in de WK-stand, achter wereldkampioen Hamilton en nummer twee Bottas. In theorie kan hij Bottas nog passeren.