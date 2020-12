Max Verstappen heeft zaterdag voor de derde keer in zijn Formule 1-loopbaan poleposition veroverd. De coureur van Red Bull Racing was de snelste in de kwalificatie voor de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi.

In een bloedstollende laatste sessie dook Verstappen met 1.35,246 net onder de snelste tijd van Valtteri Bottas van Mercedes, die 1.35,271 op de klok had gezet. Wereldkampioen Lewis Hamilton (1.35,332) en Lando Norris van McLaren (1.35,497) zaten daar vlak achter en bezetten zondag de tweede startrij.

Verstappen staat voor het eerst op pole sinds november vorig jaar, toen hij de eerste startplek bezette bij de Grand Prix van Brazilië. Drie maanden eerder was hij in Hongarije voor het eerst in zijn carrière de snelste in de kwalificatie.

Met zijn prestatie op het Yas Marina Circuit zorgt Verstappen ervoor dat er voor het eerst dit seizoen geen team met een Mercedes-motor op poleposition staat.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur. De op mediums startende Verstappen staat derde in de WK-stand, achter wereldkampioen Hamilton en nummer twee Bottas. In theorie kan hij Bottas nog passeren.

Top 10 kwalificatie GP Abu Dhabi 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Alexander Albon (Red Bull)

6. Carlos Sainz (McLaren)

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

8. Lance Stroll (Racing Point)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

Verstappen was al goed in laatste training

Eerder op zaterdag had Verstappen zich al van zijn beste kant laten zien tijdens de derde en laatste vrije training in Abu Dhabi. De 23-jarige Nederlander was toen veruit de snelste op het Yas Marina Circuit.

In de kwalificatie trok hij die lijn door, al duurde het tot en met de laatste run voor hij de snelste tijd in handen had. De marges waren klein, want Bottas, Hamilton, Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz en Daniil Kvyat reden net als Verstappen in de 1.35.

Een sessie eerder, in Q2, behoorden Renault-rijders Daniel Ricciardo en Esteban Ocon vrij verrassend tot de afvallers. Dat gold ook voor Sebastien Vettel, die zijn laatste race voor Ferrari rijdt.

Verstappen stond de laatste twee jaar op het podium in Abu Dhabi. In 2018 eindigde de Limburger als derde en vorig jaar stond hij een trede hoger.