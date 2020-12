Max Verstappen heeft zaterdag met afstand de snelste tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Red Bull Racing-coureur was flink sneller dan zijn concurrenten.

Op de zachte band reed Verstappen zijn beste ronde in 1.36,251. Hij had de snelste tijd op dat moment al een tijdje in handen. Plekken twee en drie waren voor zijn teamgenoot Alexander Albon (1.36,752) en Daniel Ricciardo van Renault (1.36,877).

Opvallend was dat Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het in de laatste training van 2020 met de zesde en negende tijd moesten doen. Ze bleven allebei net boven de 1.37 met tijden van 1.37,012 en 1.37,085.

Achter Verstappen, Albon en Ricciardo reden ook Renault-coureur Esteban Ocon (1.36,899) en Lando Norris van McLaren (1.36,994) tijden in de 1.36 op het Yas Marina Circuit.

Top 10 derde vrije training 1. Max Verstappen - 1.36,251

2. Alexander Albon - 1.36,752

3. Daniel Ricciardo - 1.36,877

4. Esteban Ocon - 1.36,899

5. Lando Norris - 1.36,994

6. Lewis Hamilton - 1.37,012

7. Lance Stroll - 1.37,030

8. Carlos Sainz - 1.37,068

9. Valtteri Bottas - 1.37,085

10. Sergio Pérez - 1.37,227

Verstappen vaak snel in laatste training

Het is het vierde weekend op rij dat Verstappen de lijst aanvoert in de afsluitende training. Eerder deed hij dat voor de Grands Prix van Turkije, Bahrein en Sakhir. Alleen bij de GP Bahrein eindigde hij uiteindelijk op het podium (tweede).

Verstappen was vrijdag bij de eerste training in Abu Dhabi ook al de snelste. Later op de dag moest de 23-jarige Nederlander beide Mercedessen voor zich dulden tijdens de tweede oefensessie.

Later op zaterdag, vanaf 14.00 uur, gaat Verstappen in de kwalificatie op jacht naar de derde poleposition in zijn carrière. De laatste Grand Prix van het seizoen begint zondag om 14.10 uur.