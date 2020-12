Lewis Hamilton is blij dat hij vrijdag weer achter het stuur van zijn Mercedes kon kruipen. De Brit miste vorige week de Grand Prix van Sakhir vanwege besmetting met het coronavirus.

"Het was zeker een hele ervaring. Ik ben erg blij en dankbaar om terug te zijn. Het voelde alsof het mijn eerste dag op school was", zei Hamilton vrijdag na afloop van de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het Formule 1-seizoen.

Hamilton eindigde in de vrijdagtrainingen respectievelijk als vijfde en tweede. De coureur van Mercedes had in de eerste training problemen aan zijn remmen, waardoor hij ruim een half uur niet de baan op kwam.

"Het duurde even in de eerste sessie om gewend te raken, maar de tweede training was beter", legde Hamilton uit. "Het was niet meer de wagen die ik had achtergelaten, maar ik werk hard om er weer vertrouwd mee te worden."

De 35-jarige wereldkampioen werd vorige week vervangen door George Russell. Hamilton was te spreken over het optreden van zijn landgenoot, die door een lekke band slechts als negende over de meet kwam in Bahrein.

"Ik denk dat George het geweldig gedaan heeft. Hij was op zijn plek in de auto. Voor mij was het zeker vreemd, want ik heb nog nooit een race gemist in mijn 27-jarige racecarrière. Op een dag zal ik er een boek over schrijven, maar voorlopig laat ik het hierbij", besloot Hamilton.