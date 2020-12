Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste dag van de Grand Prix van Abu Dhabi. De 23-jarige coureur van Red Bull Racing was vrijdag de snelste in de eerste vrije training en noteerde in de tweede sessie de derde tijd achter Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

"Het ging wel oké, geen gekke dingen", zegt Verstappen op zijn eigen website. "We hebben nog wel wat werk te doen om het gat naar Mercedes te dichten. Ze zien er weer sterk uit, hoewel ik geen rondje kon doen op de zachte band."

In de tweede training bleek dat Mercedes duidelijk sneller is dan Verstappen, die op mediumbanden 1.37,046 klokte. Daarmee gaf de Limburger bijna een seconde toe op Bottas en ruim een halve seconde op Hamilton.

"Er werden een paar van mijn tijden afgenomen in de laatste bocht vanwege de track limits, maar het is pas vrijdag", aldus Verstappen. "Je weet dat je daar niet moet komen tijdens de kwalificatie, dus daar let je dan meer op."

"Vandaag was ik vooral de grens aan het opzoeken en aan het kijken hoever ik kan gaan met de auto. Op de zachte band ging het best goed vandaag, alleen jammer dat ik Sergio (Pérez, red.) tegenkwam die aan een long run bezig was."

De Nederlander legde in de eerste training wel een aantal ronden op de zachte banden af. Met 1.37,378 hield hij Bottas net achter zich.