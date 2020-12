Sebastian Vettel stapt zondag voor de 119e en laatste keer in een Ferrari. De Duitser komt volgend seizoen uit voor Aston Martin, dat nu nog Racing Point heet. NU.nl blikt terug op de zes seizoenen van de viervoudig wereldkampioen in Italiaanse dienst. De wereldtitel werd nooit gepakt, maar aan wie lag dat?

De Grand Prix van Singapore in 2017 en de Grand Prix van Duitsland in 2018 zijn beslissende momenten in de Ferrari-loopbaan van Vettel. Alleen in die twee seizoenen had Ferrari het materiaal om mee te doen om de wereldtitel, en op die momenten ging het definitief mis.

Vettel vergooide twee seizoenen achter elkaar in een ogenblik zijn kansen op een vijfde kampioenschap. In Singapore kneep hij Max Verstappen en teamgenoot Kimi Räikkönen bij de start nogal wild af, waardoor ze alle drie de finish niet haalden.

Lewis Hamilton profiteerde en won de race. De Brit had kort daarvoor al de leiding in de titelstrijd overgenomen en sloeg een groot gat.

Nog geen jaar later profiteerde Hamilton opnieuw van een fout van Vettel. De Duitser schoot op een nat Hockenheim van de baan en moest de zege en vervolgens ook de leiding in de WK-stand daarna aan de latere kampioen laten.

Singapore 2017: Sebastian Vettel knijpt Max Verstappen en Kimi Räikkönen te wild af bij de start (Foto: ANP)

Het uitblijven van titels ligt vooral aan Ferrari zelf (en Mercedes)

Vettel ging in 2015 naar Ferrari om daar wereldkampioen te worden. Kijkend naar bovenstaande momenten zou het oordeel kunnen zijn dat hij zichzelf en zijn team vooral tekort heeft gedaan.

Zeker in 2018 en 2019 was de 33-jarige Duitser op de nodige fouten te betrappen. Maar kijkend naar het totaalplaatje, is het uitblijven van een titel in het rood vooral te wijten aan Ferrari zelf.

De Formule 1 wordt sinds 2014 gedomineerd door Mercedes en dat is de hoofdreden waarom het avontuur van Vettel bij Ferrari niet volledig is geslaagd.

Zelfs in 2017 en 2018, seizoenen waarin het Italiaanse team een auto op de baan bracht die regelmatig kon wedijveren met Mercedes, kwamen ze er in de kwalificatie vaak niet aan te pas. Dat is normaal gesproken het moment waarop de snelheid van de auto het beste naar voren komt.

Percentage polepositions 2017 en 2018 2017 - Mercedes 75 procent, Ferrari 25 procent

2018 - Mercedes 62 procent, Ferrari 28 procent

Vettel is niet verantwoordelijk voor de langzamere Ferrari

Opvallend genoeg ging het in 2019 beter voor Ferrari, maar toen pakte Charles Leclerc zeven van de negen poles, en werden er uiteindelijk maar drie races gewonnen. Daarnaast werd de legaliteit van die auto al tijdens het seizoen zeer in twijfel getrokken.

Dat Mercedes al jaren dominant is in de Formule 1 is uiteraard geen nieuws, maar kijkend naar het aantal gewonnen races in de periode dat Vettel bij Ferrari reed, wordt de superieuriteit wel erg duidelijk.

Het verschil is zo gigantisch dat het vreemd is om Vettel verantwoordelijk te houden voor zijn 'mislukte' avontuur in Maranello. Hij is net als elke coureur afhankelijk van goed materiaal, en schroeft de auto's niet zelf in elkaar.

Cijfers van zes seizoenen Vettel bij Ferrari Mercedes: 86 overwinningen, 91 polepositions

Ferrari: 17 overwinningen, 21 polepositions

Vettel presteerde vergelijkbaar met de alom geprezen Alonso

Het is daarom beter om te kijken naar de prestaties van Vettel zelf. Dat de Duitser er in zijn laatste seizoen bij de Scuderia weinig meer van terechtbrengt, is de harde realiteit. Ferrari beschikt nu over de zwakste motor van de grid en richt zich qua ontwikkeling logischerwijs volledig op Leclerc.

Over de totale periode van Vettel in Italiaanse dienst presteerde hij echter vergelijkbaar met zijn voorganger Fernando Alonso, een coureur met een sterke reputatie en onbetwiste kwaliteiten.

Vettel vs. Alonso bij Ferrari Races: Vettel 118 - Alonso 96

Overwinningen: Vettel 14 - Alonso 11

Podiumplaatsen: Vettel: 54 - Alonso 44

Polepositions: Vettel 13 - Alonso 4

Gemiddelde startpositie: Vettel: 5,0 - Alonso 5,8

Gemiddelde klassering in race: Vettel 4,3 - Alonso 4,1

Punten: Vettel 1.400 - Alonso 1.190

Ferrari is niet meer de juiste plek om wereldtitels te winnen

Sinds de komst van het supertalent Leclerc is het avontuur van Vettel bij Ferrari in een langdurige zwanenzang beland. De spins, fouten, aanrijdingen en crashes uit zes seizoenen in de rode auto blijven hangen in de collectieve herinnering. Maar een blik op de cijfers en de dominantie van Mercedes, geeft een ander totaalbeeld.

Vettel reed doorgaans simpelweg naar de capaciteiten van zijn auto, en moet net als Alonso eerder concluderen dat Ferrari al enige tijd niet meer het team is om structureel mee voor de wereldtitels te strijden. Er is te veel afhankelijk van geluk of bepalende momenten, terwijl Hamilton in zijn superieure Mercedes lachend de ene na de andere zege binnenharkt.

Alonso zat in hetzelfde schuitje. In 2010 en 2012 kwam de Spanjaard dichtbij, maar bleek hij uiteindelijk niet opgewassen tegen de toen oppermachtige Red Bull.

Het is voor Vettel te hopen dat zijn poging tot eerherstel bij Aston Martin beter bevalt dan Alonso's vervolg bij McLaren. Anders gaat de loopbaan van de viervoudig wereldkampioen echt als een nachtkaars uit.