Max Verstappen is vrijdag als derde geëindigd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton was een flink stuk sneller dan de Nederlander. De auto van Kimi Räikkönen vloog in de slotfase in brand.

Bottas klokte de beste tijd in de tweede sessie op het Yas Marina Circuit: 1.36,276. Hamilton, die helemaal aan het einde van de training wat technische problemen leek te hebben, ging rond in 1.36,479. Verstappen gaf ruim zeven tienden toe op Bottas: 1.37,046.

De top drie reed zijn snelste tijd op de mediumband. Bijna alle andere coureurs gebruikten de softs voor hun beste ronde. Verstappens teamgenoot Alexander Albon werd vierde in 1.37,263, terwijl McLaren-coureur Lando Norris als vijfde eindigde (1.37,438).

Verstappen was eerder op de dag de snelste in de eerste vrije training. De tweede sessie zegt meer over de verhoudingen voor de rest van het weekend, omdat de race zondag ook vlak voor zonsondergang begint.

Uitslag tweede vrije training 1. Bottas (Mercedes) - 1.36,276

2. Hamilton (Mercedes) - 1.36,479

3. Verstappen (Red Bull) - 1.37,046

4. Albon (Red Bull) - 1.37,263

5. Norris (McLaren) - 1.37,438

6. Ocon (Renault) - 1.37,505

7. Pérez (Racing Point) - 1.37,506

8. Leclerc (Ferrari) - 1.37,508

9. Ricciardo (Renault) - 1.37,508

10. Stroll (Racing Point) - 1.37,560

Räikkönen helpt met blussen

Met nog ruim een kwartier op de klok moest Räikkönen zijn Alfa Romeo aan de kant zetten omdat zijn Ferrari-motor in de brand vloog. De Fin kon zonder al te veel problemen uit zijn auto stappen en de marshals zelfs even helpen met het blussen van de brand.

Het incident zorgde voor een code rood, waardoor de coureurs aan het einde van de training nog maar zes in plaats van vijftien minuten hadden om nog wat rondjes te rijden.