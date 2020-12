In Abu Dhabi wordt dit weekend de laatste Grand Prix van het jaar gehouden. Een overzicht van wat er nog op het spel staat in de seizoensafsluiter.

Verstappen jaagt op tweede plek Bottas

Max Verstappen (189 punten) kan met wat geluk de tweede plaats van Valtteri Bottas (205 punten) pakken. De Fin heeft zestien punten voorsprong op de Nederlander en is zeker van de tweede plek als hij minimaal vijfde weet te worden. Verstappen zal als tweede of eerste moeten eindigen om zicht te blijven houden op de tweede plek.

Mocht Verstappen - die zelf meerdere keren heeft gezegd dat hij weinig geeft om een tweede plek in de WK-stand - als tweede eindigen, dan heeft hij het beste Formule 1-seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. Vorig jaar eindigde hij als derde, zijn beste prestatie tot nog toe in de koningsklasse van de autosport.

Puntentelling in de Formule 1 Eerste - 25 punten

Tweede - 18 punten

Derde - 15 punten

Vierde - 12 punten

Vijfde - 10 punten

Zesde - 8 punten

Zevende - 6 punten

Achtste - 4 punten

Negende - 2 punten

Tiende - 1 punt

Snelste raceronde - 1 punt

Miljoenen op het spel bij strijd om plek drie

Het prijzengeld in de Formule 1 wordt uitbetaald aan de hand van het constructeurskampioenschap. De eerste (Mercedes) en tweede plek (Red Bull) zijn al vergeven, maar de strijd om de derde plek ligt nog helemaal open.

Racing Point (194 punten) heeft de beste papieren om derde te worden, maar McLaren (184 punten) zit daar niet ver achter. Ook Renault (172 punten) kan nog maximaal twee posities stijgen. Het verschil in prijzengeld tussen de derde (ongeveer 36 miljoen euro) en vijfde plaats (ongeveer 28 miljoen euro) is zo'n 8 miljoen euro, dus de belangen voor deze teams zijn groot.

Starttijden GP Abu Dhabi Tweede training: vrijdag 14.00 uur

Derde training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

Pérez en Ricciardo kunnen 'best of the rest' worden

Lewis Hamilton, Bottas en Verstappen zijn dit seizoen meerdere klassen apart, maar achter de grote drie vindt nog een spannende strijd plaats. Charles Leclerc (98 punten) en Carlos Sainz (97 punten) zijn inmiddels afgehaakt, maar Daniel Ricciardo (112 punten) en Sergio Pérez (125 punten) zijn nog volop aan het knokken om de vierde plek.

Pérez, die dit seizoen twee races miste vanwege een coronabesmetting, eindigde in zijn negenjarige Formule 1-loopbaan nog nooit hoger dan de zevende plek en is dus sowieso bezig aan zijn beste Formule 1-seizoen. Ricciardo werd in zijn tijd bij Red Bull Racing al twee keer derde in de eindstand.

Alexander Albon knokt voor zijn laatste kans op het Yas Marina Circuit. (Foto: Pro Shots)

De laatste kans voor Albon

Het problematische seizoen voor Alexander Albon duurt nog altijd voort. De teamgenoot van Verstappen staat slechts achtste in de WK-stand en moet vrezen voor zijn plek bij Red Bull.

Albon, die ondanks zijn matige prestaties nog wordt gesteund door de Red Bull-leiding, knokt voor zijn laatste kans. Als hij een opvallend goed resultaat in Abu Dhabi pakt, kan hij topman Helmut Marko een goed excuus geven om hem ook volgend jaar in de auto zetten. Zo niet, dan zal hij zeer waarschijnlijk worden vervangen door Pérez, die 32 punten meer heeft gescoord dan de Britse Thai.